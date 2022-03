Cena mleka w USA będzie rekordowa

Na rynku mleka brakuje surowców nie tylko w Europie i Nowej Zelandii, lecz także w Stanach Zjednoczonych. Powinno to pozytywnie wpłynąć na cenę uzyskiwaną przez producentów.

Według danych ministerstwa rolnictwa USA (USDA) produkcja mleka w styczniu była o 1,6 proc. niższa niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Był to najsilniejszy spadek rok do roku od marca 2004 roku.

Produkcja mleka spada

Jednak na cały 2022 r. analitycy z Waszyngtonu w swojej najnowszej prognozie spodziewają się jedynie niewielkiego spadku produkcji o około 136 tys. ton do 102,5 mln ton mleka surowego. Byłby to jednak pierwszy spadek od 2009 r. Powodem jest to, że amerykańscy rolnicy zaczęli zmniejszać swoje stada mleczne w zeszłym roku ze względu na rosnące koszty paszy, pracy i energii.

W 2022 r. pogłowie krów prawdopodobnie wyniesie średnio prawie 9,36 mln, czyli o 93 tys. sztuk, albo o 1,0 proc. poniżej poziomu z poprzedniego roku. Będzie to jednak zrekompensowane wzrostem wydajności mlecznej krów o 0,9 proc. do średnio 10 960 kg na zwierzę.

Rekordowy poziom cen mleka

Zdaniem ekspertów ministerstwa, wojna zwiększyła niepewność na światowym rynku mleka. Oczekiwane podwyżki cen mają bardziej pośredni wpływ na amerykański przemysł mleczarski. Jeśli obejmie to również klientów, może to spowolnić popyt krajowy i międzynarodowy. W przypadku krajowego spożycia produktów mlecznych ministerstwo rolnictwa w Waszyngtonie spodziewa się umiarkowanego wzrostu o 0,5 proc. w porównaniu z 2021 r., ale mniejszego o około 3 proc. wolumenu eksportu. Według USDA niedostateczna podaż dostępnych surowców i rosnące koszty ze wszystkich stron mogą doprowadzić do rekordowych poziomów cen mleka w tym roku. Przewiduje się, że średni roczny dochód ma wynieść 25 centów/funt mleka, czyli 34 proc. więcej niż w poprzednim roku.