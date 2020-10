Ceny bydła – byki nieco tańsze

W ostatnim czasie ceny skupy bydła ustabilizowały się, jednak ten tydzień przyniósł obniżki stawek głównie w przypadku byków.

Po okresie perturbacji związanych z pandemią koronawirusa i tąpnięcia na rynku wołowiny, ostatnie tygodnie przyniosły względny okres spokoju, ceny wzrosły i ustabilizowały się na dość stałym poziomie. Jednak w tym tygodniu pojawiły się zauważalne obniżki, szczególnie w stawkach proponowanych za byki. W ankietowanych zakładach sytuację tę argumentowano zwiększoną podażą, przewyższającą popyt, w przypadku tej właśnie kategorii zwierząt.

Obecnie w ankietowanych punktach skupu stawki za buhaje w klasie R wynoszą maksymalnie 13,2 zł/kg, natomiast w klasie O średni górna stawka to 12,8 zł/kg. Ceny w rozliczeniu poubojowym, w zakładach w których doszło do obniżek, spadły o 20-30 gr/kg. Cena samców skupowanych w wadze żywej dochodzi do 7,4 zł/kg.

W przypadku jałówek ceny w większości zakładów pozostały na niezmienionym poziomie. Za samice w klasie R zakłady płacą maksymalnie 13,3 zł/kg, a w klasie O 12,5 zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą obecnie otrzymać maksymalnie 7 zł/kg.

W przypadku krów ceny również nie uległy znaczącym zmianom. Samice sprzedawane w rozliczeniu na WBC są wyceniane maksymalnie na 11 zł/kg. Z kolei za żywą wagę producenci mogą otrzymać do 5,5 zł/kg. (ceny netto).