Po majówce ceny bydła w skupie wydają się być stabilne. Niektóre skupy zdecydowały się nawet na niewielkie podwyżki cen, szczególnie w wycenie poubojowej.

W ostatnich tygodniach ceny bydła w skupie ustabilizowały się na dość stałym poziomie. W części ankietowanych zakładów stawki wzrosły, szczególnie na WBC. Jedynie w przypadku żywca średnie ceny uległy nieznacznej korekcie.

Dopłaty zmniejszą podaż bydła?

Obecnie trwa kampania przyjmowania wniosków na płatności bezpośrednie i ekoschematy, co wiąże się z koniecznością utrzymywania bydła przez określony czas w gospodarstwie. Może to się w efekcie przełożyć na zmniejszenie podaży, a to z kolei na wzrost cen w skupie.

W 19 tygodniu br. w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wyniosły maksymalnie 22,10 zł/kg (średnio 21,46 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 21,50 zł/kg (średnio 20,94 zł/kg). Ceny byków skupowanych na żywą wagę dochodzą do 13,50 zł/kg (średnio 12,48 zł).

Ceny oferowane za jałówki w rozliczeniu poubojowym w klasie R zatrzymują się obecnie na poziomie 23,00 zł/kg (średnio 22,21 zł/kg), a w klasie O 22,00 zł/kg (średnio 21,41 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 12,50 zł/kg (średnio 11,50 zł/kg).

Tradycyjnie najniżej wyceniane są krowy. Za samice w rozliczeniu poubojowym obecnie można uzyskać maksymalnie 19,00 zł/kg (średnio 18,53 zł/kg). Z kolei sprzedając na żywą wagę, można maksymalnie otrzymać do 9,30 zł/kg (średnio 9,05 zł/kg) (ceny netto).