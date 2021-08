Ceny bydła w górę, najdroższe byki

W cennikach skupu bydła widać wyraźny trend zwyżkowy, co jednak nie wpływa znacząco na wzrost podaży zwierząt.

Oferowane obecnie stawki za bydło są historycznie wysokie, co komponuje się z otaczającą nas galopującą inflacją. W efekcie rosną ceny nie tylko produktów rolnych, ale również środków do produkcji, które niekiedy nie są adekwatne do zachodzących zmian.

Najwyższe stawki za byki

W obecnym tygodniu w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wynoszą maksymalnie 16,00 zł/kg (średnio 15,73 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 15,60 zł/kg (średnio 15,34 zł/kg). Ceny byków skupowanych na żywą wagę wynoszą maksymalnie 10,00 zł/kg (średnio 8,72 zł/kg).

Jałówki również wyceniane wysoko

Stawki oferowane za jałówki również uległy podwyżce. Ceny w klasie R wynoszą maksymalnie 15,50 zł/kg (średnio 14,79 zł/kg), a w klasie O 15,00 zł/kg (średnio 14,09 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 8,50 zł/kg (średnio 7,50 zł/kg).

Ceny krów stabilne

Ceny krów również pozostają na dość wysokim poziomie. Stawki za tę kategorię zwierząt w rozliczeniu poubojowym wynoszą maksymalnie 13,60 zł/kg (średnio 13,17 zł/kg). Natomiast w przypadku sprzedaży na żywą wagę, ceny dochodzą do 7 zł/kg (średnio 5,72 zł/kg) (ceny netto).

