Po okresie wahań cen skupu bydła, obecnie stawki utrzymują się na stabilnym, choć nie rekordowym poziomie. Na dalsze podwyżki jednak póki co się nie zapowiada.

Do cen jakie odnotowywano w maju br. nadal sporo brakuje, ale co ważne nie występują obecnie zauważalne spadki notowań. Jednak jak mówią zakłady, klienci stawiają obecnie barierę cenową, w związku z czym ceny w skupie również dalej nie rosną. Notowania wołowiny w tym tygodniu w ankietowanych zakładach w większości były na plus.

Sprawdź aktualne ceny skupu bydła



W 34. tygodniu br. w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wyniosły maksymalnie 22,50 zł/kg (średnio 20,96 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 22,00 zł/kg (średnio 21,54 zł/kg). Ceny byków skupowanych na żywą wagę dochodzą do 12,50 zł/kg (średnio 12,25 zł).

Ceny oferowane za jałówki w rozliczeniu poubojowym w klasie R zatrzymują się obecnie na poziomie 23,00 zł/kg (średnio 22,18 zł/kg), a w klasie O 22,00 zł/kg (średnio 21,36 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 12,00 zł/kg (średnio 11,35 zł/kg).

Krowy w rozliczeniu poubojowym obecnie wyceniane są maksymalnie na 20,40 zł/kg (średnio 20,14 zł/kg). Z kolei sprzedając na żywą wagę, można maksymalnie otrzymać do 10,00 zł/kg (średnio 9,65 zł/kg) (ceny netto).