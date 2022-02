Ceny gazu dla mleczarni. Ministerstwo aktywów odpowiada na apel

Ministerstwo Aktywów Państwowych odpowiada na apel KZSM w sprawie zasad rozliczania cen dostaw gazu przez mleczarnie.

Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, wystosował pismo do Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych, w sprawie preferencyjnych zasad rozliczania cen dostaw gazu przez mleczarnie.

„Drastyczne podwyżki cen dostaw gazu dla spółdzielni mleczarskich powodują znaczny wzrost kosztów a tym samym znaczne pogorszenie ich konkurencyjności wobec np. zakładów mleczarskich z innych krajów, w konsekwencji może to spowodować ograniczenie wielkości zbytu, produkcji, utratę części rynku, upadłości spółdzielni mleczarskich, likwidację hodowli krów mlecznych przez dużą ilość polskich rolników a w konsekwencji niekorzystne zagadnienia dla rynku mleczarstwa w Polsce (zagrożenie dla samowystarczalności w zakresie produkcji mleka i produktów mleczarskich w Polsce) a tym samym zagrożenie dla ogółu mieszkańców Polski - konsumentów produktów mleczarskich” – tłumaczył w piśmie Broś

Minister aktywów nie może ingerować w działania PGNiG

W odpowiedzi Cezary Falkiewicz, zastępca dyr. Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych MAP, podkreślił, że Minister Aktywów Państwowych wykonując prawa z należących do Skarbu Państwa akcji w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), dysponuje uprawnieniami akcjonariusza, jednak prowadzenie spraw Spółki należy do kompetencji Zarządu, a Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorca nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

„Minister Aktywów Państwowych nie ma uprawnień do ingerowania w działania Spółki. Jednocześnie należy wskazać, że prawa z udziałów spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (dalej PGNiG OD), która prowadzi sprzedaż paliwa gazowego w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG, wykonuje Zarząd PGNiG. Wobec powyższego Minister Aktywów Państwowych nie może ingerować w działania PGNiG OD” – czytamy w odpowiedzi MAP.

Przyczyny wzrostu cen gazu

Do głównych powodów wzrostu cen gazu na rynkach światowych i europejskich, tym w Polsce, należy zaliczyć politykę prowadzoną przez Gazprom, który znacznie ograniczył dostawy gazu do Europy zarówno rurociągami biegnącymi przez Polskę i Ukrainę, jak również zmniejszył sprzedaż surowca przez swoją platformę elektroniczną, jak tłumaczy Falkiewicz.

„Pomimo istotnego zapotrzebowania na surowiec w Europie Gazprom konsekwentnie utrzymuje niski poziom sprzedaży gazu ziemnego realizując wyłącznie kontrakty długoterminowe. W związku z tym, zapasy gazu w magazynach europejskich zanotowały niespotykany do tej pory spadek. Znaczący wpływ na ten stan ma również wyjątkowo niski poziom zapełnienia europejskich magazynów należących do Gazpromu, który zamiast napełniać swoje magazyny gazu w Austrii, Niemczech i Holandii przed sezonem grzewczym, niemal całkowicie je opróżnił” – podkreśla Falkiewicz.

Na radykalny wzrost cen energii rzutuje także restrykcyjna i coraz bardziej zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej - „Europejski Zielony Ład” oraz pakiet propozycji legislacyjnych „Fit for 55”, wylicza Falkiewicz dodając, że konsekwencją przyjęcia przez Komisję Europejską w 2019 r. Europejskiego Zielonego Ładu jest wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, których cena od ubiegłego roku drastycznie wzrasta przekładając się na ceny surowców energetycznych, w tym gazu.

Działania rządu

„Jednocześnie należy wskazać, że w obliczu rekordowego wzrostu cen gazu podejmowane są działania, by chronić polskie społeczeństwo i przedsiębiorców. W dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (dalej Ustawa). Ustawa wprowadziła ochronę taryfową dla dostaw gazu przeznaczonego do celów bytowych oraz dla tzw. odbiorców wrażliwych. To rozwiązanie przewidziane jest do końca 2023 roku. Co ważne, uchwalona Ustawa przewiduje dla podmiotów objętych taryfą zamrożenie cen paliw gazowych i gwarantuje stałą cenę za gaz na 2022 rok, bez względu na wzrost ceny rynkowej w tym czasie” – czytamy w odpowiedzi MAP.

Niestety narzędzi wprowadzonych Ustawą i wykorzystanych w przypadku odbiorców indywidualnych oraz grupy tzw. odbiorców wrażliwych, nie można zastosować wobec przedsiębiorców.

„Z uwagi na zapisy dyrektywy gazowej z 13 lipca 2009 r. oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, państwo nie może objąć taryfami gazowymi podmiotów prowadzących rynkową działalność gospodarczą, gdyż byłoby to działanie uznane za niedozwoloną pomoc publiczną.” – informuje Falkiewicz.

Jak podkreśla MAP, w wyniku wprowadzonych przez PGNiG obniżek, przedsiębiorcy od 14 do 31 stycznia zapłacą o 25 proc. mniej, zaś od 1 lutego do 31 marca o 35 proc. mniej, za gaz w stosunku do cennika z pierwszej połowy stycznia.

„Obniżką są objęci automatycznie wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w zmienionym cenniku. Skorzystanie z obniżki nie wymaga od odbiorców podjęcia jakichkolwiek działań, a ceny uwzględniające obniżkę będą automatycznie stosowane przez sprzedawcę w rozliczeniach z odbiorcami, bez konieczności zmiany umowy” – czytamy w odpowiedzi MAP.