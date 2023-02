Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich (KZSM) zwraca się do Henryka Kowalczyka, wicepremiera i ministra rolnictwa, z informacją o narastającej trudnej sytuacji na rynku mleka. W związku z tym prosi o działania interwencyjne.

Gwałtowne spadki cen produktów mleczarskich

KZSM wystosował pismo, w którym podaje, że w ostatnich miesiącach, a w szczególnie w grudniu i styczniu br. gwałtownie pogorszyła się sytuacja na rynku produktów mleczarskich w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Ta wielka zapaść dotyczy również produktów o zasięgu światowym takich jak mleko w proszku, masło w blokach, serwatka w proszku oraz sery dojrzewające i niedojrzewające.

Objawy tej zapaści to wyhamowanie możliwości sprzedaży poza granice kraju i w konsekwencji praktycznie codzienne niższe ceny produktów mleczarskich. KZSM w swoim piśmie podaje przykłady, gdy ser dojrzewający w przedziale kwiecień-październik 2022 kosztował 25 zł/kg, a w styczniu ok. 13,50 zł/kg; odtłuszczone mleko w proszku – 20 zł/kg a w styczniu ok. 11,50 zł/kg; masło ok. 34 zł/kg, a w styczniu ok. 20 zł/kg.

