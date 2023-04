W drugiej połowie kwietnia, po okołoświątecznym przestoju zauważalne jest ożywienie w cennikach skupu bydła. Na podwyżki zdecydowała się większość zakładów.

Po wahaniach cen skupu bydła w ostatnich tygodniach, wydaje się, że sytuacja zaczyna się normować. W większości ankietowanych zakładów stawki wzrosły, bądź pozostały na stałym poziomie. Na niewielkie obniżki zdecydowały się tylko pojedyncze podmioty.

W 16 tygodniu br. w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wyniosły maksymalnie 22,10 zł/kg (średnio 21,39 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 21,50 zł/kg (średnio 20,87 zł/kg). Ceny byków skupowanych na żywą wagę dochodzą do 13,50 zł/kg (średnio 12,55 zł).

Ceny oferowane za jałówki w rozliczeniu poubojowym w klasie R zatrzymują się obecnie na poziomie 23,00 zł/kg (średnio 22,07 zł/kg), a w klasie O 22,00 zł/kg (średnio 21,27 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 12,50 zł/kg (średnio 11,55 zł/kg).

Czy będzie nadpodaż krów?

Tradycyjnie najniżej wyceniane są krowy. Za samice w rozliczeniu poubojowym obecnie można uzyskać maksymalnie 19,00 zł/kg (średnio 18,41 zł/kg). Z kolei sprzedając na żywą wagę, można maksymalnie otrzymać do 9,50 zł/kg (średnio 9,15 zł/kg) (ceny netto).

Jeśli w kolejnych miesiącach wystąpią kolejne obniżki cen mleka w skupie, mogą one przyspieszyć postępujący proces likwidacji stad mlecznych, a to oznaczałoby zwiększoną podaż krów na rynek, co z pewnością nie pozostałoby bez wpływu na oferowane stawki.