Dotychczasowe wzrosty cen skupu bydła w ostatnim czasie wyraźnie wyhamowały. Obecny tydzień przyniósł już odczuwalne korekty cen skupu żywca wołowego.

Do obniżek cen skupu bydła zakłady przymierzały się już od kilku tygodni. Jednak dopiero teraz obniżki wprowadzono w życie. Z ankietowanych zakładów tylko jeden utrzymał relatywnie wysokie stawki, w pozostałych widać wyraźne korekty. Największe spadki widoczne są w stawkach oferowanych za buhaje.

Sprawdź aktualne ceny skupu bydła



Jakie są ceny skupu bydła?

W obecnym tygodniu w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wyniosły maksymalnie 23,00 zł/kg (średnio 21,67 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 22,30 zł/kg (średnio 21,19 zł/kg). Ceny byków skupowanych na żywą wagę dochodzą do 14,00 zł/kg (średnio 12,44 zł).

Stawki oferowane za jałówki w rozliczeniu poubojowym w klasie R zatrzymują się obecnie na poziomie 22,80 zł/kg (średnio 22,03 zł/kg), a w klasie O 21,50 zł/kg (średnio 21,23 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 12,00 zł/kg (średnio 11,54 zł/kg).

Krowy z kolei w rozliczeniu poubojowym obecnie wyceniane są maksymalnie na 21,50 zł/kg (średnio 20,33 zł/kg). Natomiast w przypadku sprzedaży na żywą wagę, ceny dochodzą do 10,00 zł/kg (średnio 9,34 zł/kg) (ceny netto).

Więcej bydła na rynku to niższe ceny

Zwiększona podaż bydła na rynku krajowym, którego stopniowo przybywa po wcześniejszym zgłoszeniu do dopłat, zaczęła wywierać presję na ceny w skupie. Wołowiny na rynku również przybyło z innych europejskich krajów, co wynika po części z suszy, jak również ograniczonej dostępności pasz wynikającej z konfliktu w Ukrainie. Wszystko to zmusza wielu hodowców do podejmowania decyzji o redukcji pogłowia.