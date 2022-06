Według Polskiej Izby Mleka słabnie zainteresowanie produktami wolnymi od GMO oraz spełniającymi standardy „eko” i „bio”. Głównym kryterium wyboru staje się cena.

Jak informuje Polska Izba Mleka, w obecnym czasie zarówno polski jak i światowy sektor mleczarki stoi w obliczu ogromnych wyzwań i problemów, jakie niesie ze sobą wojna w Ukrainie. Sytuacji nie poprawiają również rosnące koszty produkcji, możliwe przerwy w dostawie prądu i gazu dla sektora mleczarskiego, spełnienie wymagań Europejskiego Zielonego Ładu, popandemiczny kryzys oraz brak pasz dla zwierząt.

Te wszystkie komplikacje niewątpliwie wpływają również na ceny żywności. W obliczu rosnącej inflacji, z jaką mamy teraz do czynienia, konsumenci zaczynają coraz rzadziej zerkać na skład i pochodzenie produktów, a większą wagę przywiązują do ceny. Obecnie już taką popularnością nie cieszą się produkty spełniające kryteria „eko” czy „bio”. To samo zjawisko dotyka również produktów wolnych od GMO.