Chińscy eksperci przedstawili stan chińskiej branży mleczarskiej i jednocześnie nakreślili kierunki jej rozwoju. Te zaś wydają się obiecujące dla wszystkich stron.

Pod koniec listopada bieżącego roku odbyło się w Pekinie, w formule online, VII Międzynarodowe Sympozjum„Żywienie krów i jakość mleka”. Wzięli w nim udział chińscy naukowcy i przedstawiciele branży oraz kilkudziesięciu ekspertów z zagranicy (z takich krajów m.in. jak Australia, Dania, Holandia, Nowa Zelandia, USA, Wielka Brytania). Jak wynika z opublikowanych informacji w chińskich mediach i na branżowych stronach internetowych, najciekawsze wystąpienia dotyczyły charakterystyki oraz kierunków rozwoju chińskiej branży mleczarskiej.

Wschodzący chiński przemysł mleczarski

Li Defa, prezes Chińskiego Związku Mleczarstwa (CZM) (angielska nazwa Dairy Association of China, DAC), w swoim wystąpieniu podkreślił, że chiński przemysł mleczarski jest dopiero rynkiem wschodzącym, a który ma duże możliwości rozwoju. Jego siłą napędową jest konsumpcja krajowa, wspierana postępem naukowym. Zaznaczył, że w świetle globalnej konkurencji oraz konieczności zaspokojenia rosnącego popytu chińska branża bezwzględnie musi – w znaczeniu strategicznego kierunku – pogłębiać stronę podażową oraz reformować strukturę przemysłu mleczarskiego. W tym ostatnim przypadku chodzi m.in. o szybsze wdrażanie wysokiej jakości produktów mleczarskich, ciągłe podnoszenie ich jakości, a to powinno się przełożyć na lepszą wydajność i konkurencyjność.

Chiński przemysł mleczarski chce się rozwijać

Z kolei Sun Tan, wiceprezes Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych powiedział, że Chiny liczące ponad 1,4 miliarda mieszkańców dysponują ogromną przestrzenią rynkową, która ze względu na swoją skalę obecnie już oddziałuje na globalny rynek, a w przyszłości jej wpływ będzie jeszcze większy. W jego ocenie, mówiąc o branży mleczarskiej, należy myśleć w kategorii przemysłu mleczarskiego ze względu na postęp technologiczny i wdrażanie w nią coraz więcej rozwiązań technologicznych we wszystkich ogniwach produkcji, począwszy od hodowli bydła, aż po sprzedaż detaliczną (np. odżywianie molekularne, inteligentne pastwiska, funkcjonalne produkty mleczne). W związku z tym już obecnie jak i w przyszłości w chińskiej branży mleczarskiej istnieje duże pole do międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej i przemysłowej i to ona będzie również kluczowa w rozwoju krajowego rynku.

Chińczycy maja coraz większe zaufanie do krajowych produktów mlecznych

W ocenie Liu Guochenga, byłego chińskiego wiceminister rolnictwa, w ostatnich sześciu latach w produkcji surowego mleka w Chinach nastąpił znaczący postęp: zwiększył się wolumen jak i poprawiła się jego jakość. Zmiana na plus drugiego wskaźnika – jak podkreślił Liu – wpłynęła na znaczne zwiększenie zaufania Chińczyków do krajowej produkcji, a które to zostało podważone w 2008 roku wskutek afery z zatrutym melaminą mlekiem w proszku dla dzieci.

Co jest słabością chińskiego przemysłu mleczarskiego?

Przeszkodą w rozwoju chińskiej branży – według Liu Yaqing, sekretarza generalnego Chińskiego Związku Mleczarstwa – są wąskie gardła w produkcji, bowiem powodują one opóźnienia w procesach modernizacji. Według niej branża mleczarska w Chinach powinna jak najszybciej wszystkie je zidentyfikować oraz wyeliminować. Sprawa jednak nie jest łatwa, bo rozmaite bariery lub elementy blokujące są na różnych etapach produkcji, a skuteczne ich usuniecie wymaga zdecydowanego działania, a niekiedy zastosowania innowacji technologicznych.

Epidemia COVID pomogła mleku. Konsumenci doceniają jego walory prozdrowotne

Prawdą jest, że chiński konsument, w porównaniu do konsumenta choćby w Polsce, jest dużo lepiej wyedukowany w zakresie wartości odżywczych mleka i produktów mleczarskich. Wiedza konsumencka w tym zakresie sprzyja rozwojowi mleczarstwa w Państwie Środka. Tymczasem pojawiło się nowe zjawisko. Chińscy eksperci, biorący udział w sympozjum, podkreślali, że konsumenci w Chinach wskutek epidemii SARS-Cov-2 zwrócili uwagę na aspekt zdrowotny mleka i wyrobów z niego. Upatrują w tym nadzieję, że cecha jego zdrowotności będzie dodatkowym bodźcem zwiększającym spożycie.