Chiński rynek sera po chwilowym zastoju wszedł na ścieżkę wzrostu. Perspektywy są więcej niż dobre.

Chiński Związek Mleczarstwa opublikował niedawno projekt planu trzyletniego zakładający poprawę konkurencyjności tamtejszego sektora

Plan ten jest reakcją chińskiego rządu na wzrastający udział w rynku produktów importowanych

Czy rozwój chińskiego mleczarstwa stanowi zagrożenie dla polskich i unijnych eksporterów?

We wrześniu bieżącego roku największe w Chinach zrzeszenie branży mleczarskiej Chiński Związek Mleczarstwa (CZM) (angielska nazwa Dairy Association of China, DAC) opublikował dokument „Trzyletni plan działania na rzecz innowacji i rozwoju sera w celu poprawy konkurencyjności przemysłu mleczarskiego (2023-2025)” (dalej także: trzyletni plan). Z jednej strony wyznacza on cele do 2025 roku będące konsekwencją przemian strukturalnych w chińskiej branży mleczarskiej, a z drugiej strony jest on odpowiedzią na pozytywne trendy w segmencie serów.

Najważniejsze cele

Przede wszystkim dokument – jak na chińską metodologię planistyczną – zaskakuje krótkim okresem planu i wykonawstwa, co dowodzi jednego, że na rynku serów w Chinach zachodzą dynamiczne procesy i sprawa dla chińskiej branży jest paląca. Dowodem na to są dane.