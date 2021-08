Chiński rynek mięsa: Rośnie odporność na zewnętrzne bodźce

Mimo wielu niekorzystnych trendów na zagranicznych rynkach mięsnych chiński rynek mięsa wykazuje dużą niezależność od tego, co się dzieje na nich.

Na rynku wieprzowiny w Chinach utrzymuje się stabilizacja, którą udało się wprowadzić chińskiemu rządowi dzięki skupom interwencyjnym, prowadzonym od początku lipca bieżącego roku. Trend cen hurtowych wieprzowiny, żywca wieprzowego oraz prosiąt w ujęciu od stycznia do sierpnia (do dnia 11 sierpnia) 2021 roku pokazuje, gdzie są problemy. To zaś pokrywa się z opiniami chińskiego ministerstwa rolnictwa.

Na rynek wieprzowy w Chinach pozytywnie wpłynęła, podana kilka dni temu, informacja z chińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wiejskich, że w najbliższych 5-10 latach produkcja krajowa w ujęciu wskaźnika samowystarczalności będzie na poziomie 95%. To pozwoli na stabilny i zrównoważony rozwój hodowli świń w całym kraju w modelu hodowli zdywersyfikowanej, to jest od małych gospodarstw do ferm wielkoprzemysłowych (ze względu na różny potencjał produkcyjny i odmienne struktury regionalnych rynków) , oraz rozwoju zakładów przetwórczych.

Problemem są koszty pasz, ale wydaje się, że już jesienią tego roku uda się obniżyć ich cenę za sprawą dobrych zbiorów zbóż w Chinach.

Poszukiwanie kierunku w drobiu

Chiński rynek drobiarski dręczą ogniska grypy ptaków w Chinach oraz brak wizji kierunku rozwoju. Ten brak wizji wzmacnia dodatkowo grypa ptaków na liczących się zagranicznych rynkach. W efekcie chińscy producenci drobiu, ze względu na obwiązujące embarga eksportowe i importowe, nie mają bodźców rozwojowych.

W rezultacie niemal cała produkcja kurczaków trafia na rynek krajowy. Ponadto zamknięcie się Chin na eksport z takich krajów jak choćby Polska (globalnego producenta drobiu), spowodowało mocne osłabienie zmian trendów cenowych na rynku krajowym. Produkcja drobiu daje rentowność, ale w najbliższych miesiącach nie ma perspektywy wzrostowej.

Czas wołowiny i baraniny

Wołowina i barania w Chinach są trzecim i czwartym w kolejności ważności mięs, po wieprzowinie i drobiu. Głównymi ich konsumentami w Państwie Środka jest społeczność muzułmańska, która liczy 28 mln ludzi (2% całej populacji) oraz ludność w dużych miastach, gdzie głównie sprzedają się burgery oraz steki.

Pomimo zawirowań cenowych dla obu mięs perspektywa będzie wzrostowa w zakresie wolumenu, a przypadku cen trend wzrostowy raczej będzie umiarkowany.

Obecnie chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich pracuje na strategią rozwoju wołowiny. Co ważne w tym segmencie są duże możliwości na rozbudowę palety cenowej ze względu na wielość gatunków bydła mięsnego, jak i miejsca jego pochodzenia. Polscy producenci wołowiny, pomimo, że Polska od 2017 roku jest uznawana za wolną do BSE, nie uzyskała jeszcze zatwierdzenia przez chińskie władze. Otwarcie rynku z pewnością pomogłoby by polskim rolnikom, hodowcom bydła mięsnego oraz producentom wołowiny.

Podsumowanie

Trendy cenowe chińskiego mięsa są dowodem na postępy w budowie chińskiego rynku mięsnego opartego na samowystarczalności. Najsłabiej wypada wołowina, która obecnie jest w fazie budowy fundamentów hodowlanych oraz rynkowych.

W co najmniej średniookresowej perspektywie, oddziaływanie chińskiego rynku mięsnego na zagraniczne rynki będzie coraz większe, nie tylko w zakresie ogólnego wolumenu importu (choć przez pierwszy okres budowy z pewnością tak będzie), ale przed wszystkim w zakresie jakości.