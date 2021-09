Chiny dla polskiego mleka trzecim kierunkiem eksportowym

Rośnie eksport produktów mleczarskich z Polski do Chin. Polskie firmy coraz lepiej radzą sobie na tym rynku.

Ja wynika z raportu „Towarowa struktura polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w pierwszym półroczu 2021 r.”, przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) od stycznia do czerwca 2021 roku z Polski do Chin wyeksportowano produkty mleczarskie za kwotę 75 mln 413 tys. euro. W ujęciu rok do roku, w porównaniu dla takiego samego okresu ubiegłego roku, jest to o 34% więcej. W efekcie udział chińskiego rynku w całym wolumenie eksportu produktów mleczarskich wyniósł w pierwszej połowie tego roku aż 6%.

Wygrywamy ceną i jakością

Dobry wynik jest skutkiem wielu czynników, w tym między innymi nawiązanymi kontaktami przed epidemią SARS-Cov-2 przez polskich producentów z chińskimi kontrahentami. Nie bez znaczenie jest tutaj również wysoka jakość polskich produktów.

Poza tym za wzrost eksportu odpowiada wysoka cena mleka surowego w Chinach. W lipcu 2021 roku średnia w Państwie Środka cena za 1 kg mleka surowego o standardowych parametrach była na poziomie 4,40 CNY/kg, gdy tymczasem w Polsce było to 1,49 zł. W przeliczeniu na juany polskiej ceny daje cenę 2,48 CNY za kilogram. Dość powiedzieć, że od stycznia 2020 roku do sierpnia 2021 roku cena w Chinach kształtuje się w przedziale 3,95-4,40 juanów za kilogram mleka. Innymi słowy przewaga konkurencyjna polskiego mleka wynosi średnio 1,92 juana na kilogramie mleka.

Wzrost wartości eksportu rok do roku o 34% może być potwierdzeniem akceptacji atrakcyjności cenowej polskich produktów u chińskich importerów. Gdyby faktycznie tak było, to znaczyłoby to, że polskie mleko w Chinach umiejętnie wykorzystuje naturalną przewagę konkurencyjną opartą na cenie i jakości. W efekcie w dłuższej perspektywie to dobrze rokuje możliwościom eksportowym polskich mleczarzy na rynek za Wielkim Murem.

Proszki na starcie

W 2021 roku oraz w następnych latach w strukturze i jak i wartości polskiego eksportu na chiński rynek produktów mleczarskich powinny nastąpić zmiany na plus. Nasz potencjła eksportowy do Państwa Środka wygląda następująco. Uprawnienia eksportowe do Chin posiada 88 polskich zakładów mleczarskich, w tym 56 zakładów posiada zezwolenie na eksport mleka na produkty paszowe, 46 zakładów zezwolenie na ser, 2 zakłady na mleko w proszku dla dzieci.

Od 18 marca 2021 roku polskie zakłady mleczarskie mogą eksportować do Chin produkty mleczarskie na cele paszowe. Generalna Administracja Celna Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) w marcu tego roku wydała specjalny dokument, który precyzuje zasady eksportu tego rodzaju towarów do Państwa Środka.

Należy spodziewać się wzrostów sprzedaży na ten rynek (wartość i wolumen), bowiem chiński przemysł paszowy poszukuje wysokiej jakości składników do produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich hodowanych przez chińskich rolników. Chińskie ministerstwo rolnictwa i spraw wiejskich dla tego segmentu widzi duże wzrosty w przedziale 8-12% rocznie w zależności od gatunku zwierząt, co najmniej do 2040 roku. Ten rok jest granicą, po której chińskie hodowle zwierząt i oraz wytwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego powinny być na poziomie samowystarczalności. Nie oznacza, że po tej tym roku nastąpią spadki, raczej rynek się wyrówna.

Niewątpliwie przed polskimi zakładami mleczarskimi otworzyły się duże możliwości i najbliższy rok pokaże, jak one zostały wykorzystane, i jaki to będzie trend.