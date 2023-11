Jakie są wyzwania związane z wejściem na rynek chiński? Na to pytanie podczas konferencji odpowiedział Paweł Gaca, który przyznał, że SM Spomlek postawił sobie za cel wejście na rynek, który jest we wczesnej fazie rozwoju, ponieważ w Chinach sery nie są zbyt popularne.

- Rynek produktów nabiałowych u nich zaczyna się dopiero rozwijać. Tamtejsi konsumenci są na etapie, że zastanawiają się co z serów mogą zrobić i jak je zastosować (...). Rynek chiński nie był dla nas zupełną nowością, ponieważ wcześniej handlowaliśmy z Chińczykami mlekiem w proszku. Jednak wejście z własną marką serów na ten rynek był dużym wyzwaniem – mówił Gaca.

Kolejnym rynkiem, który mógłby okazać się szansą dla polskiego eksportu produktów mlecznych jest Ukraina. Po zakończeniu wojny Paweł Gaca widzi w tym potencjał do rozwijania polskich marek, ale zaznacza, że będzie tez wiele wyzwań:

Jeśli chodzi o Ukrainę to my rozpatrujemy ją raczej w kategoriach szansy. Naszą główna przewaga konkurencyjną jest to, że przez kilkadziesiąt lat od kiedy jesteśmy w UE jest to, cały czas uciekamy do przodu. Budowa przemysłu na Ukrainie zajmie czas, ale jeszcze więcej czasu zajmie budowa kompetencji miękkich czyli budowania relacji, szukania konceptów marketingowych. My patrzymy na to jak na szansę bo w między czasie, uciekając do przodu będziemy mogli zająć mocną pozycję na tym rynku i bardzo mocno konkurować - przyznał prezes zarządu, SM Spomlek.