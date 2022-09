W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. Chiny zakupiły 1,42 mln ton wołowiny od zagranicznych dostawców o wartości ok. 9,6 mld euro; Fot. Shutterstock

Eksport wołowiny do Chin wzrósł o prawie połowę w pierwszej połowie 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Najważniejszym dostawcą jest Brazylia

Rekordowy import wołowiny

Spożycie wołowiny staje się w ChRL coraz bardziej popularne, ale własna produkcja nie jest wystarczająca. W związku z tym w ostatnim czasie, pomimo wysokich cen na rynku światowym nastąpił gwałtowny wzrost importu.

Według chińskich statystyk celnych w lipcu sprowadzono rekordową ilość 274 000 ton wołowiny o wartości 1,96 mld euro. Wielkość międzynarodowych zakupów wołowiny przewyższa obecnie wielkość importu wieprzowiny.

W lipcu było to ok. 210 000 ton łącznie z produktami ubocznymi. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. Chiny zakupiły 1,42 mln ton wołowiny od zagranicznych dostawców o wartości ok. 9,6 mld euro.

W przypadku wieprzowiny bez jadalnych produktów ubocznych mięsnych było to tylko około 930 000 ton za 1,90 mld euro.

Głód wołowiny jest ogromny

Prezes australijskiej firmy analitycznej Global Agritrends, Brett Stuart, spodziewa się, że Chiny, w tym Hongkong, będą najważniejszym rynkiem dla amerykańskiej wołowiny w nadchodzącym roku.

Obywatele Chin pragną wołowiny, prawie jak telefonów komórkowych lub samochodów – powiedział analityk. ChRL jest trzecim najważniejszym odbiorcą wołowiny z Australii.

W pierwszym półroczu 2022 r. odpowiedni wolumen sprzedaży wzrósł jednak tylko o 1 proc. do 85 000 ton w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Z jednej strony kilku australijskich eksporterów wołowiny jest nadal zablokowanych na chińskim rynku, z drugiej strony trwający wzrost stada w Australii ogranicza podaż eksportową.