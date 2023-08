Nowy raport Rabobanku sugeruje, że Chiny będą w dalszym ciągu odgrywać kluczową rolę na światowych rynkach produktów mlecznych jako największy importer na świecie, ale są także na dobrej drodze do znacznego zwiększenia własnej produkcji mleka.

Chociaż Chiny są największym importerem produktów mlecznych ze względu na dużą populację, która stale zwiększa spożycie produktów mlecznych na mieszkańca, polityka rządu napędza również wzrost produkcji mleka w tym kraju. Najnowsze badania Rabobanku pokazują, że Chiny mogą stać się trzecim co do wielkości krajem produkującym mleko na świecie.

Produkcja w China przyspiesza

Produkcja mleka w Chinach wzrosła trzykrotnie w ciągu ostatnich 20 lat dzięki silnemu wsparciu rządu i dużym inwestycjom chińskich przetwórców mleka w ten sektor. Wsparcie rządowe zachęciło również do rozwoju dużych gospodarstw mlecznych, co doprowadziło do znacznego wzrostu pogłowia krów mlecznych.

Rabobank spodziewa się, że liczba gospodarstw mlecznych liczących ponad 1000 sztuk powiększy się i zdominuje chiński krajobraz mleczny i będzie stanowić 56 proc. stada w kraju do końca 2025 roku.

Silna promocja spożycia mleka w Chinach

Według prognoz Rabobanku roczny popyt na mleko w Chinach może wzrosnąć średnio o 2,4 proc. w latach 2023–2032, a spożycie nabiału osiągnie 62,2 mln ton metrycznych do 2032 r.

Rząd chiński zachęcał konsumentów do zwiększenia spożycia nabiału, zgodnie z krajowymi wytycznymi sugerującymi, że dzienne spożycie nabiału wynosi od 300 do 500 g na osobę.

Ustanowiono także ogólnokrajowy program dotyczący mleka w szkołach, mający na celu zachęcenie uczniów do spożywania produktów mlecznych.

Pomimo wzrostu produkcji mleka w Chinach Rabobank podkreśla w swoim najnowszym raporcie z badań, że deficyt importowy tego kraju będzie w dalszym ciągu kształtował światowe rynki mleczarskie w nadchodzącej dekadzie.

Istnieje jednak kilka kluczowych czynników, które mogą mieć wpływ na lukę importową – szczególnie po stronie podaży krajowej, w tym znaczne inwestycje w rozwój produkcji.