Chiny zaimportowały z Nowej Zelandii niemal 4 tys. sztuk bydła

Chiny rozwijają hodowlę bydła w oparciu o materiał hodowlany z importu. W ostatnim czasie do Państwa Środka przypłynęło z Nowej Zelandii 3732 sztuki bydła.

O fakcie dokonania potężnego transportu bydła poinformował na swoim Twitterze Jacek Strzelecki, ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego.

W dniu 20 lutego, zgodnie z instrukcjami personelu, statek „Changshun” przewożący 3732 szt. bydła z Nowej Zelandii został zacumowany pod nadzorem urzędu celnego Caofeidian w prowincji Hebei w Chinach.

- W szczególnym okresie zapobiegania i kontroli epidemii, w połączeniu ze złą pogodą, jeśli nie będzie skutecznego nadzoru celnego, poniesiemy wiele strat ekonomicznych - poinformowała Tangshan Xiong Special Animal Import and Export Co., Ltd., firma importująca bydło.

Okazało się, że po 20 dniach podróży morskiej ilość paszy dla bydła na statku „Changshun” była niewystarczająca i pilnie musiała zostać uzupełniona. Tangshan Xiong Special Animals Import and Export Co., Ltd. wezwał urząd celny Caofeidian do pomocy. Po otrzymaniu telefonu od przedsiębiorstwa celnik z Caofeidian udał się do kotwicowiska, aby jak najszybciej przeprowadzić kwarantannę i inne prace. Po przejściu kontroli kwarantannowej statek „Changshun” mógł zacumować w celu rozładowania bydła.

Zwierzęta zostały skierowane na kwarantannę przez okres 45. dni, pod nadzorem urzędu celnego Caofeidian, aby zapobiec wprowadzeniu egzotycznych chorób i utrzymać bezpieczne środowisko dla lokalnej hodowli bydła.