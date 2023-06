Chińska Generalna Administracja Celna zniosła zakaz eksportu do Chin polskiego mięsa wołowego. To pierwszy krok na drodze do sprzedaży na ten rynek.

15 czerwca na stronie internetowej Chińskiej Generalnej Administracji Celnej (GACC) opublikowany został komunikat, w którym poinformowano, że został zniesiony zakaz eksportu z Polski do Chin mięsa wołowego bez kości pochodzącego z bydła nie starszego niż 30 miesięcy. Decyzja weszła w życie z dniem ogłoszenia. Jest to pierwszy etap, który pozwoli przejść do kolejnych.

Wieloletnie zabiegi o dostęp do polskiego rynku

Pierwszy dobry krok dla polskiej wołowiny został wykonany pod koniec maja 2017 roku. Wtedy to Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (wówczas OIE, a obecnie WOAH) przyznała Polsce status o znikomym ryzku gąbczastej encefalopatii bydła znanej głównie jako BSE (a potocznie jako choroby szalonych krów). Natychmiast zostały podjęte działania na rzecz otwarcia zamkniętych rynków. Jednym z krajów, o który zaczęto od razu zabiegać były Chiny, które skromnie reagowały lub nie reagowały na nasze prośby.

Niespodziewanie szansa pojawiła się w grudniu ubiegłego roku, którą Polska wykorzystała, a co dało efekt w postaci audytu systemu polskiego sektora wołowego przez chińskich inspektorów. Merytorycznie inspekcję przygotowali eksperci Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) na czele z Głównym Lekarzem Weterynarii (GLW), organizację i koordynację pobytu chińskich inspektorów w Polsce przeprowadził Związek Polskie Mięso (ZPM), a branża wołowa pokryła koszty audytu ze środków finansowych Funduszu Promocji Mięsa Wołowego (FPMW), zaś wszystkie działania wsparli polscy dyplomaci w Pekinie.

Audyt – jak to zostało napisane wyżej – dotyczył systemu, a nie zatwierdzenia zakładów. Chińscy inspektorzy (było ich sześciu) skontrowali wszystkie ogniwa systemu produkcji wołowiny w Polsce (inspekcja weterynaryjna, laboratoria referencyjne ds. BSE, hodowla bydła mięsnego i mlecznego, zakłady paszowe, utylizacyjne, zakład przetwórczy).

Na spotkaniu zamykającym audyt, które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Yu Shumin, szef chińskiej delegacji audytorów oraz dyrektor Departamentu Kontroli Zwierząt i Roślin Chińskiej Generalnej Administracji Celnej (GACC) w swojej wypowiedzi wyraził pozytywną opinię o polskim sektorze wołowym.

Po przeprowadzonej inspekcji, pierwsze wrażenie mamy takie, że system zapobiegania BSE w Polsce jest bardzo efektywnym systemem, również w zakresie uwarunkowań prawnych. Zapobieganie BSE dotyczy całego sektora wołowego. Jeżeli chodzi o egzekwowanie przepisów prawnych dotyczących tego obszaru, to widać efektywną kontrolę przeprowadzaną przez odpowiednie służby i organy oraz współpracę przedsiębiorstw z nimi – powiedział podczas spotkania zamykającego Yu Shumin, szef chińskiej delegacji audytorów, dyrektor Departamentu Kontroli Zwierząt i Roślin Chińskiej Generalnej Administracji Celnej (GACC).

Skutek decyzji GACC

Niewątpliwie dla polskiej branży wołowej jest to długo wyczekiwana decyzja. Niesie ona nadzieje, ale jednocześnie trzeba być świadomym faktów. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii eksportem do Chin mięsa wołowego i przetworów z niego zainteresowanych jest 39 polskich zakładów. Na liście są mali, średni a także duzi producenci. To pokazuje, że wszyscy postrzegają ten rynek jako ważny.

Decyzja GACC jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia eksportu, ale nie daje ona zainteresowanym firmom prawa do eksportu. Dlaczego? Bo do tego celu są co najmniej dwa etapy. Pierwszy to wynegocjowanie wzoru świadectwa zdrowia, a drugi zatwierdzenie zakładów. Być może wiele wyjaśni się w przyszłym tygodniu, bo w Polsce oficjalną wizytę złoży szef GACC, pan minister Yu Jianhua, który spotka się z Robertem Telusem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi oraz Pawłem Niemczukiem, Głównym Lekarzem Weterynarii. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zostanie poczyniony kolejny formalny krok, który przybliży nas do eksportu i być możemy dowiemy się kiedy skontrolowane zostaną zakłady.

Chiński rynek lukratywny, ale konkurencyjny

Należy pamiętać, że decyzja GACC przybliża nas do eksportu na bardzo konkurencyjny rynek. To, że Chińczycy chcą by ich rynek właśnie taki był świadczy m.in. to, że dokładnie taką samą decyzję, tego samego dnia co Polska, dostała Belgia, gdzie producenci są pod każdym względem gotowi do sprzedaży na rynek za Wielki Mur.

W Chinach każdego zwiększa się popyt na wołowinę. W 2018 roku import wołowiny do Państwa Środka wyniósł 1,039 mln ton. Z kolei na koniec 2022 roku było to już 2,69 mln ton. Analitycy dla tego mięsa przewidują hossę w ujęciu średniookresowym oraz stabilny trend wzrostowy w okresie dłuższym niż piętnaście lat.

Rynek jest konkurencyjny z tego powodu, że sprzedaż wołowiny do Państwa Środka daje wysokie marże eksportowe. Wszyscy są tego świadomi i Chińczycy potrafią zarządzać dostępem do swojego rynku. Pozytywna dla Polski decyzja Chińskiej Generalnej Administracji Celnej skutkuje również tym, że nasz kraj dołączy niebawem do tzw. czołówki światowej wołowiny (Argentyna, Australia, Brazylia, Chile, Meksyk, Nowa Zelandia, Urugwaj, USA). Inną sprawą jest jak nasza branża, gdy spełnione zostaną wszystkie etapy, wykorzysta tę szansę. Doświadczenia z innych rynków pokazują, że nasi producenci potrafią walczyć o rynek, choć niewątpliwie przed nimi jeszcze wiele do zrobienia.