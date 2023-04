Stres cieplny skutkuje dużymi spadkami wydajności krów, w związku z czym postało wiele rozwiązań mających minimalizować wpływ tego zjawiska. Jedno z nich, tj. chłodzący materac wodny dla krów, zdobyło Złoty Medal Targów Ferma. Jak tłumaczył nam Łukasz Piasecki z Bioret Agri, materac ten może odebrać niemal połowę energii cieplnej, której krowa musi się pozbyć, aby nie doświadczać stresu cieplnego.

Podczas tegorocznych targów Ferma po raz kolejny wręczone zostały Złote Medale oraz znaki "Nowość", którymi organizatorzy odznaczyli wyróżniające się produkty. Jeden ze złotych medali przyznano firmie Bioret Agri za chłodzący materac wodny dla krów Aquaclim.

Bardzo wydajny sposób chłodzenia krów

Jak tłumaczył nam Łukasz Piasecki, kierownik sprzedaży Bioret Agri, rozwiązanie to pozwala odebrać niemal połowę energii cieplnej, której krowa musi się pozbyć, aby nie doświadczać stresu cieplnego.

– Kolejnym krokiem, po tym jak stworzyliśmy materac wodny z rurą kolanową, która również jest wypełniona wodą, było zastosowanie chłodzenia, gdyż wielkim problemem, skutkującym dużymi spadkami wydajności krów, był stres cieplny. Jak to rozwiązaliśmy? Pobieramy zimną wodę, może to być woda podziemna lub z jeziora, która jest przepuszczana przez kanały w materacach, przez całą sekcję, i odbiera od krów energię cieplną. Obliczyliśmy, że krowa musi wyzbyć się ok. 650 watów energii cieplnej na godzinę, a nasz materac jest w stanie odebrać ok. 320 – informował Piasecki.

Jak wskazał nasz rozmówca, chłodzenie krów w ten sposób jest ponad 20-krotnie skuteczniejsze niż przy wykorzystaniu wentylacji. Ponadto podgrzana woda z materacy trafia do wymiennika ciepła.

Piasecki wspomniał, że kalkulacje przygotowane w związku z projektem instalacji tego rozwiązania w Abu Dhabi, w stadzie 120 sztuk, wykazały, że zastosowanie tego chłodzenia zwiększy produkcję o 48 tys. litrów mleka rocznie.