Choiński: Polski rynek wołowiny jest pod wpływem problemów sektora mleczarskiego.

Gorsza koniunktura w mleczarstwie odbija się na sektorze wołowym, fot. Ł.Ch.

Spadek cen mleka przyczynił się do redukcji pogłowia stada mlecznego. Nie jest to przejaw kryzysu, ale zwykłego dostosowania produkcji do kosztów, choć mający znaczenie ekonomiczne dla branży mleczarskiej. Ten trend jest już widoczny w skupach i zapewne potrwa jeszcze kilka tygodni – uważa Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.

- Należy podkreślić, że Polska nie jest odosobniona w swoich problemach. Podobne kłopoty są również w Unii Europejskiej. Ostatnie dane Komisji Europejskiej za okres styczeń-maj 2023 roku wskazują, że unijna produkcja wołowiny w relacji rocznej obniżyła się w sztukach o 2,8 proc., a w tonach o 3,6 proc. Mimo tego ceny są dosyć wysokie w porównaniu ze średnią w poprzednich latach. Z drugiej strony uzyskiwane ceny jednak nie satysfakcjonują rynku i w efekcie, ani hodowcy ani przetwórcy nie są zmotywowani do inwestycji – informuje Witold Choiński. Czytaj więcej Strategia Polska Wołowina 2030 została przyjęta. Jakie są jej cele? Rosnący eksport wołowiny Jak zauważa Choiński, w eksporcie wołowiny z UE widoczny jest pozytywny trend w tym sensie, że choć ilościowo nadal eksport jest ujemny, to zauważalna jest słabsza dynamika spadku. Na poprawę sytuacji wpłynęło otwarcie rynku tureckiego. W przypadku importu to również on maleje, a źródłem tego trendu są spadki popytu na rynku unijnym. - W przypadku Polski, jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w pierwszym półroczu tego roku, w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku, nastąpił wzrost wartości eksportu mięsa wołowego o około 8 proc. do poziomu 1 115,3 mln EUR (1 034,1 mln EUR w 2022 roku). Pod względem wolumenu wyeksportowane zostało o ponad 10 proc. więcej, dając w efekcie 200,8 tys. ton (180,1 tys. ton w 2022 roku) – wylicza prezes Związku Polskie Mięso. Czytaj więcej Wyniki kontroli klasyfikacji tusz wołowych. Jakie błędy wykryto? Nowe rynki szansą dla branży - Przed polską wołowiną są nowe możliwości handlowe. Chiny zniosły embargo na eksport polskiej wołowiny. Swój rynek otworzyła również Tajlandia. Uzgodnienie zostało świadectwo dla mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego przeznaczonych do eksportu do Wietnamu. Widoczne jest rozumienie wspólnego interesu i pracy na tę rzecz, czego dowodem był audyt chiński – informuje Choiński. Poza tym sześć organizacji branżowych (Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Związek Polskie Mięso) jako Rada Sektora Wołowiny pracuje nad nową strategią dla wołowiny pod nazwą „Polska wołowina 2030”. To będzie dokument oparty na bazie doświadczeń, uwzględniający trendy z wykorzystaniem synergii. - Mimo wielu problemów wygląda na to, że przed polską wołowiną jest dobry okres, choć pewnie wystąpią problemy, które mogą wpłynąć na zmianę dynamiki lub ją przyspieszą, ale nie powinno się nic stać, co zatrzyma rozwój hodowli bydła i przetwórstwa – podsumowuje Choiński. Czytaj więcej Czy polscy rolnicy będą masowo rezygnować z hodowli bydła?

