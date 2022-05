Wzrost cen skupu bydła musi podążać za rosnącymi kosztami produkcji, ale zdaniem Witolda Choińskiego, prezesa Związku Polskie Mięso, znajdują się już na granicy akceptacji przez konsumentów.

Ceny bydła rosną wraz ze wzrostem kosztów produkcji.

Wzrost cen bydła ogranicza chęci zakupu wołowiny przez konsumentów.

Nadal nieznana jest polityka promocji mięsa czerwonego realizowana przez Komisję Europejską.

Wzburzenie rolników wywołują doniesienia o akceptacji przez KE projektu dążącego do zakazu hodowli zwierząt.

- Obecne stawki oferowane za bydło osiągnęły rekordowe wartości i prawdopodobnie zatrzymają się na tym poziomie, ponieważ rynek zaczął już odczuwać te wysokie ceny. Te stawki nie spadną bo jest mało surowca, a w dodatku muszą one podążać za rosnącymi kosztami produkcji – uważa Witold Choiński.

Z zagranicy docierają sygnały, że konsument nie akceptuje już tak wysokich cen i zaczyna wycofywać się z kupowania wołowiny zastępując ją tańszymi substytutami.

Jak informuje Choiński, z zagranicy docierają sygnały, że konsument nie akceptuje już tak wysokich cen i zaczyna wycofywać się z kupowania wołowiny, zastępując ją tańszymi substytutami. Jeżeli konsument dziś zrezygnuje z wołowiny, ciężko będzie ponownie go do niej zachęcić.

W ocenie prezesa Związku Polskie Mięso, trudno przewidzieć rozwój wydarzeń na najbliższe tygodnie, rynek jest niestabilny i trwa niepewność wynikająca z wojny w Ukrainnie i wielu innych czynników. Dodaje również, że ciągle wielką zagadką jest przyszła polityka promocji mięsa czerwonego, jaka będzie realizowana przez Komisję Europejską.

- Niepokojące są również doniesienia o akceptacji przez Komisję projektu dążącego do zakazu hodowli zwierząt. Jeżeli ktoś uważa, że ten świat będzie istniał bez zwierząt, to się myli, gdyż są one i od tysięcy lat były nieodzownym elementem ekosystemu – uważa Choiński.