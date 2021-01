Choiński: Sytuacja w handlu wołowiną jest nadal mało stabilna

Zdaniem prezesa Związku Polskie Mięso, pomimo wzrostów cen bydła w skupie, handel nadal jest w trudnej sytuacji m.in. ze względu na przedłużające się ograniczenia rynku HoReCa.

- Rok 2020 dla producentów wołowiny nie należał do najlepszych. Sytuacja na rynku była mocno rozchwiana z jednej strony przez COVID-19 a z drugiej zamieszaniem wokół ustawy o ochronie zwierząt, która to zakładała wprowadzenie do polskiego sytemu prawnego ograniczenia w ubojach religijnych. Pomimo, że od tego czasu minęło już kilka tygodni sytuacja na rynku wołowiny nadal jest mało stabilna – twierdzi Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.

Zdaniem Choińskiego, nadal największy wpływ na sytuacje podażowo-popytową ma COVID-19 i związane z tym ograniczenia w handlu. Rynek HoreCa praktycznie przestał istnieć i to zarówno w kraju jak i za granicą. Handel z naszymi zagranicznymi odbiorcami jest nadal mocno ograniczony. Nadal nie działają hotele, restauracje, bary, nie odbywają się imprezy okolicznościowe typu wesela, komunie itd., a to był znaczący odbiorca wołowiny.

- Pomimo, że średnie ceny płacone dzisiaj dostawcom w kraju (byk ok. 14 zł/kg) praktycznie osiągnęły poziom średnich cen z ostatnich lat, w zakładach mięsnych brakuje surowca. Zakłady uzyskują bardzo niskie ceny za najlepsze elementy handlowe typu: polędwica, rozbef, antrykot. Można za tym wnioskować, że sytuacja w handlu wołowiną jest nadal mało stabilna o czym świadczy również fakt, że na rynku nie ma nabywców na cielęta pochodzące od rodziców HF. Rolnicy nie chcą ponosić ryzyka inwestycji w niepewny surowiec i na mało stabilnym rynku. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Brexit i nadal nie do końca jasna sytuacja z eksportem na rynek Wielkiej Brytanii, która według nomenklatury handlowej stała się krajem trzecim – podsumowuje prezes Związku Polskie Mięso.

