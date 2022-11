Wzrost cen wywołany inflacją obejmuje również surowce rolne w tym wołowinę. Podwyżki cen dość drogiego już mięsa, jak uważa Witold Choiński, mogą spowodować ograniczenia zakupowe u konsumentów.

- Rynek wołowiny w Polsce wszedł w fazę rewizji kosztów, która jest spowodowana zmianami w trendzie konsumpcyjnym, a to zaś jest skutkiem postępującego kryzysu gospodarczego. Inflacja, która – jak podał Główny Urząd Statystyczny – we wrześniu bieżącego roku wyniosła 17,2 proc., powoduje, że wołowina jest droga. W kolejnych miesiącach inflacja będzie rosła i nikt nie jest w stanie przewidzieć na jakim poziomie będzie jej maksimum. W perspektywie najbliższych trzech kwartałów, czyli do końca czerwca 2023 roku nie zanosi się na zmianę, bowiem polityka monetarna Rady Polityki Pieniężnej polegająca na podnoszeniu stóp procentowych jest w kontrze do rozwijania przez rząd wydatków fiskalnych. W efekcie pogłębia się środowisko inflacyjne. Skutkiem tego będzie wzrost cen wołowiny, a to za sobą pociąga spadki w konsumpcji – ocenia Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.



Ostatnie odczyty danych dla Polski dotyczących zakupu bydła rzeźnego w ubojniach wskazują na spadki dla wszystkich kategorii. Z kolei ilościowo sprzedaż za granicę w ciągu siedmiu miesięcy tego roku była mniejsza o 6,4 proc. i wyniosła 208,7 tys. ton, podczas gdy w ubiegłym roku było to 222,8 tys. ton.

- Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o eksporcie mięsa wołowego za okres od stycznia do lipca 2022 roku, wynika, że nastąpił wzrost wartości eksportu mięsa wołowego do 1201,5 mln euro, co w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku było więcej o około 40 proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 879,2 mln euro – zauważa Choiński.