Zapalenie płuc wraz z innymi schorzeniami układu oddechowego to drugi najczęstszy problem zdrowotny dotykający wszystkie kategorie wiekowe bydła, a szczególnie młode cielęta.

Zapalenie płuc to choroba, która może spowodować trwałe uszkodzenie, a nawet śmierć zwierzęcia. Może być pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego. W większości przypadków najpierw pojawia się infekcja wirusowa, a następnie bakteryjna. Okresy wysokiego ryzyka zakażenia występują po grupowaniu lub mieszaniu grup, po odstawieniu mleka lub preparatu mlekozastępczego oraz w niesprzyjających lub zmiennych warunkach atmosferycznych.

Szacunkowe koszty wystąpienia zapalenia płuc wahają się od 230 zł na cielę mleczne do 450 zł na sztukę dotkniętą chorobą, przy czym koszty te istotnie wzrastają w przypadku konieczności ponownego leczenia. Niektóre koszty, takie jak leczenie i śmiertelność cieląt, są bardzo widoczne w momencie wybuchu epidemii. Inne, takie jak wpływ na tempo wzrostu, są trudniejsze do oszacowania, ale mimo to znaczące.

Zapalenie płuc jest najczęstszą chorobą cieląt, związaną z utrzymywaniem ich w budynkach inwentarskich. Przyjmuje się, że ok. 3 proc. urodzonych cieląt pada z powodu zapalenia płuc w pierwszych 12 tygodniach życia. W przypadku jałówek remontowych osobniki, które przechorowały w młodości zapalenie płuc, uzyskują wolniejsze tempo wzrostu, a w związku z tym później osiągają dojrzałość hodowlaną, produkują nawet o kilkaset kg mleka mniej w pierwszej laktacji, a co gorsza, krócej są użytkowane w stadzie. W przypadku osobników mięsnych takie sztuki bardzo często charłaczeją, a ich tempo wzrostu spada nawet o 50 proc., w rezultacie uzyskując niską wartość ubojową.

Zapalenie płuc może być spowodowane wieloma różnymi czynnikami, dlatego jest często określane jako „choroba wieloczynnikowa”.

Objawy, diagnostyka, leczenie

Zazwyczaj infekcja rozwija się w kolonizację bakteryjną i następuje zapalenie płuc po dwóch do trzech dni, ale stan stada może ulec pogorszeniu szybko, od pozornego zdrowia do poważnej choroby w ciągu kilku godzin. Dlatego wczesna diagnoza jest niezbędna do skutecznego leczenia.

Początkowe objawy zapalenia płuc mogą obejmować:

zmniejszone spożycie paszy/łaknienie (zwykle pierwszy objaw);

osłabienie;

otępienie, opadające uszy;

tzw. zapadnięte boki;

gorączka (powyżej 39,5°C);

kaszel.

Inne późniejsze znaki mogą obejmować:

zwiększoną częstość oddechów (szybkie i utrudnione oddychanie);

wodnistą wydzielinę z nosa i oczu.

Zanim te objawy staną się widoczne, choroba jest zaawansowana. Tam, gdzie jedno lub dwoje cieląt wykazuje wyraźne objawy zapalenia płuc, choroba ta prawdopodobnie dotyka we wcześniejszej fazie od czterech do pięciu razy więcej cieląt w tej samej grupie.

Uważna obserwacja cieląt w czasie odpoczynku jest konieczna, aby zaobserwować oznaki złego stanu zdrowia. Sprawdzanie cieląt tylko w czasie karmienia może zmniejszyć prawdopodobieństwo wykrycia, ponieważ objawy zapalenia płuc mogą nie być tak łatwe do zaobserwowania w tym czasie. Leczeniu należy poddać wszystkie cielęta, których temperatura rektalna przekracza 39,5°C.

W którym momencie rozpoczynamy metafilaktykę?

Decyzję o tym, aby leczeniem objąć całą grupę, podejmujemy wówczas, jeśli ponad 10 procent zwierząt wykazuje objawy zapalenia płuc – oceniane na podstawie objawów mierzalnych, takich jak podwyższona temperatura ciała. Uzasadnieniem takich działań jest to, że leczenie zarówno infekcji klinicznych, jak i subklinicznych zmniejsza presję środowiskową chorobotwórczych bakterii i ogranicza zajmowanie się chorymi zestresowanymi zwierzętami, które nie poddane leczeniu mogłyby zaostrzyć objawy zapalenia płuc. Ponadto takie postępowanie może ograniczyć całkowite zużycie antybiotyków dzięki mniejszej liczbie powtórnych zabiegów. Należy przy tym pamiętać, że cel metafilaktyki różni się nieco od leczenia przypadków klinicznych. W metafilaktyce celem jest zapobieganie lub opóźnienie proliferacji patogenów bakteryjnych i związanego z tym przenoszenia poziomego między zwierzętami w grupie, a także zapobieganie wszelkim infekcjom dolnych dróg oddechowych, dlatego zamierzonym miejscem działania nie są tylko płuca.

Kiedy leczyć?

Najważniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu terapii u cieląt z zapaleniem płuc jest wczesne rozpoczęcie leczenia, a następnie odpowiedni czas trwania leczenia. Terapia musi być rozpoczęta jak najwcześniej, aby zmniejszyć możliwość długotrwałego uszkodzenia płuc i rozwoju przewlekłego zapalenia płuc. Korzystając z powyższych wskazówek dotyczących leczenia zwierzęcia, należy podkreślić, że gdy zwierzę wykaże te objawy, leczenie musi być natychmiastowe – nigdy nie powinno się zwlekać.

Opieka weterynaryjna od pierwszego rozpoznania choroby układu oddechowego gwarantuje natychmiastową uwagę dla tych cieląt, które cierpią na najcięższe objawy kliniczne, oraz zapewnia odpowiedzialne stosowanie antybiotyków i obserwację okresów karencji, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo żywności i zaufanie konsumentów do sektora. Konkretne leczenie zapalenia płuc cieląt powinno stanowić część planu zdrowotnego stada. Leczenie powinno mieć na celu wyeliminowanie patogenu i wszelkich powiązanych reakcji zapalnych lub nadwrażliwości oraz pomoc w kontrolowaniu gorączki i depresji.

Antybiotyki są nieskuteczne w przypadku infekcji wirusowych. Jednak w przypadku podejrzenia zaangażowania bakterii wymagane jest leczenie antybiotykami. Jeśli antybiotyki nie są stosowane w odpowiedni sposób (to jest odpowiedni lek w odpowiedniej dawce przez odpowiedni czas), istnieje zwiększone ryzyko wytworzenia bakterii opornych na dalsze leczenie. Niesteroidowe leki przeciwzapalne są stosowane w połączeniu z antybiotykami w celu zmniejszenia gorączki oraz złagodzenia bólu i co ważne, pomagają zmniejszyć stan zapalny w płucach.

Dlaczego leczenie czasami bywa nieskuteczne?

Jeśli przed rozpoczęciem leczenia cielęta mają już poważne problemy z oddychaniem lub pojawia się wypływ ropny z nosa, wyleczenie ich może okazać się niemożliwe. Jeśli cielęta nie są leczone odpowiednio wcześnie i wystarczająco długo przy pierwszych oznakach zapalenia płuc, szkodliwe bakterie, które przeżyły, mogą zacząć ponownie rosnąć, a cielę może ponownie zachorować. Niektóre cielęta, które cierpią na powtarzające się i/lub ciężkie napady zapalenia płuc, mogą charłaczeć. Takie cielęta wydają się zdrowe po ustąpieniu objawów, ale nie osiągają takiego samego tempa wzrostu jak zdrowe osobniki w grupie i mogą nigdy nie osiągnąć odpowiedniej wielkości i masy ciała. Przyczyną tej słabej wydajności jest trwałe uszkodzenie płuc i zapalenie opłucnej spowodowane zapaleniem płuc.

Zapalenie płuc można łatwo leczyć i zapobiegać mu poprzez izolowanie chorych cieląt, stosowanie odpowiednich technik postępowania, szczepienie młodych cieląt, zapewnienie dobrej wentylacji i włączenie antybiotyków w razie potrzeby. Stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w zapobieganiu (profilaktyce lub metafilaktyce) zapaleniu płuc cieląt należy postrzegać w kontekście rosnącej presji na lekarzy weterynarii, aby promowali rozważne stosowanie antybiotyków, zwracając uwagę, że ich masowe stosowanie sprzyja selekcji i późniejszej proliferacji szczepów bakterii opornych na antybiotyki.

Protokoły szczepień są istotną częścią planowania zdrowia stada i powinny być opracowane wspólnie przez hodowcę i lekarza weterynarii. Konkretny program szczepień będzie inny dla każdego stada, w zależności od tego, przed jakimi czynnikami zakaźnymi chcemy się chronić. W stadach zamkniętych szczepionki skierowane przeciwko określonym wirusom lub bakteriom mogą być dobierane na podstawie testów diagnostycznych. W otwartych stadach nieprzewidywalny charakter nadchodzących infekcji wymaga stosowania szczepionek, które zapewniają ochronę przed szeroką gamą infekcji. Infekcja często zaczyna się od głównych czynników, często wirusów. Gdy te spowodują początkowe uszkodzenia, bakterie mogą wejść jako wtórni najeźdźcy, pogłębiając uszkodzenia płuc. Szczepienie zmniejsza zarówno nasilenie choroby u zaszczepionego zwierzęcia, jak i ilość „rozsiewanego” patogenu, zmniejszając w ten sposób presję infekcyjną na zwierzęta znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu.

Obecnie dostępne szczepionki chronią przed nicieniami płucnymi, IBR, RSV, PI3, Mannheimia haemolytica i Histophilus somni. Niestety, nie ma dostępnych szczepionek na inne bakterie, takie jak Pasteurella multocida czy Mycoplasma bovis. Oznacza to, że szczepienia powinny być zawsze stosowane w połączeniu z działaniami na rzecz zmniejszenia czynników ryzyka związanych z chorobami układu oddechowego. Stosowanie szczepionek wymaga dokładnego stosowania się do instrukcji producenta. Złe przechowywanie, niewłaściwa dawka lub czas znacznie zmniejszają ich skuteczność. Szczepionki mogą być po prostu nieskuteczne, jeśli instrukcje producenta nie będą dokładnie przestrzegane. Szczepionki są szczególnie podatne na uszkodzenia termiczne, dlatego muszą być przechowywane w niezawodnych lodówkach i umieszczone w chłodnym miejscu podczas transportu. Szczepionek nie wolno używać po upływie terminu ich ważności. W przypadku konieczności przeprowadzenia cyklu szczepień, należy ich zużyć przed przewidywanym okresem ważności, aby były skuteczne. Odporność zaczyna się już cztery dni po podaniu szczepionki w przypadku niektórych szczepionek donosowych i do trzech tygodni po podaniu drugiej dawki w przypadku niektórych szczepionek do iniekcji. Jeśli wymagana jest coroczna dawka przypominająca, opóźnienie poza ten okres spowoduje utratę ochrony stada.