Ciąże mnogie – niechciany zysk?

Ciąże mnogie są coraz częstszym zjawiskiem w hodowli bydła mlecznego. Powiększenie stada o „nadprogramowe” sztuki może wydawać się szczęśliwym trafem, jednak uwzględniając bilans zysków i strat, wynik nie jest aż tak oczywisty. Co jednak począć na wieść o bliźniętach?

W hodowli bydła mlecznego za dobry wynik należy uznać uzyskanie jednego cielęcia od jednej krowy rocznie. Jest to w pewnym sensie złoty środek. Brak cielęcia jest oczywistą stratą dla hodowcy, z kolei uzyskanie od jednej sztuki dwóch cieląt nie zawsze będzie powodem do radości. Ciąże mnogie są znacznym obciążeniem dla organizmu krowy, a cielęta z nich bywają niezdatne do dalszej hodowli.

Postęp hodowlany sprzyja ciążom mnogim?

Przyjmuje się, że ciąże mnogie są stosunkowo rzadkim zjawiskiem (od 2 do 5 proc.), jednak wiele czynników, na które we współczesnej hodowli kładziony jest szczególny nacisk, sprzyja ich występowaniu. Należą do nich m.in. rasa, wydajność czy hormonalne leczenie jałowości. Zdaniem części autorów wzrost wydajności sprzyja ciążom mnogim ze względu na związaną z nim intensyfikację procesów metabolicznych, które wpływają na gospodarkę hormonalną w sposób sprzyjający podwójnej owulacji. Duży wpływ na zwiększenie odsetka ciąż mnogich ma również liczba wcześniejszych wycieleń, co w dobie dążenia do długowieczności ma istotne znaczenie.

W jednej z prac zebrano obserwacje z krajowego ośrodka hodowlanego, w którym wzrost wydajności z 9,7 tys. kg mleka na 11,5 tys. wiązał się ze wzrostem odsetka ciąż mnogich z 2,91 do 5 proc. Z kolei niedawno opublikowane wyniki badania przeprowadzonego w Hiszpanii wskazują, że w ciągu czterech lat na 4290 zacieleń krów holsztyńsko-fryzyjskich w trzeciej laktacji lub później aż 1130 (26,3 proc.) okazało się ciążami mnogimi.

Więcej cieląt = więcej komplikacji

Narodziny zdrowych bliźniąt w stadzie mogą się wydawać dużym szczęściem dla hodowcy, szczególnie jeśli będą to cielęta tej samej płci. Jednak liczba możliwych komplikacji jest tak duża, że wiadomość o ciąży mnogiej nie powinna wzbudzać zbytniej radości. Niektórzy twierdzą, że w przypadku większej liczby cieląt zwiększa się wydajność ich matki w danej laktacji, jednak wśród badaczy trwa spór na ten temat, a nawet w przypadku wyższej produkcyjności stosunek zysków i strat nie działa na korzyść ciąży mnogiej. Wiąże się ona ze zbyt wieloma negatywnymi skutkami – są to np. zwiększone prawdopodobieństwo poronienia, dystocji, martwego porodu, zatrzymania łożyska czy zapalenia macicy. Do konsekwencji ciąży mnogiej należy zaliczyć również częstsze występowanie przemieszczenia trawieńca oraz ketozy.

Ryzyko utraty zarodków w pierwszym trymestrze ciąży bliźniaczej jest od trzech do siedmiu razy większe niż przy ciąży pojedynczej. Jednak ciąża ciąży nierówna, nawet jeśli obie są mnogie. Duże znaczenie ma położenie płodów, tj. czy znajdują się one w osobnych rogach macicy, czy też w tym samym. W przypadku ciąży jednostronnej ryzyko to wzrasta i jest od pięciu do dziewięciu razy większe niż w przypadku ciąży dwustronnej.

Ciąża mnoga jest znacznie większym obciążeniem dla krowy. Wzrasta zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, rośnie również ryzyko niedoboru wapnia, czego konsekwencją może być porażenie poporodowe czy ograniczenie pobrania paszy, dodatkowo pogłębiające ujemny bilans energetyczny po porodzie.

Sam poród również jest znacznie trudniejszy. Częściej występują powikłania porodowe wynikające z nieprawidłowego ułożenia płodów lub ich jednoczesnego wklinowania w drogi rodne samicy. Niejednokrotnie dochodzi do zatrzymania łożyska oraz zapalenia macicy. Wydłuża się również okres przestoju poporodowego.

Doniesienia naukowe wskazują na powiązanie ciąży mnogiej ze skróceniem średniej długości użytkowania krów – o 300 dni w przypadku jałówek i 200 dni dla krów w drugiej ciąży. Zdaniem badaczy negatywne skutki porodów bliźniaczych nie ograniczają się do pierwszej laktacji, ale utrzymują się do 800 dni po porodzie.

Cielęta – nie zawsze więcej znaczy lepiej

Cielęta z ciąż mnogich często przychodzą na świat przed terminem, a zważywszy na intensywny rozwój i znaczny przyrost masy płodu w końcowym okresie ciąży, w konsekwencji są słabsze i bardziej podatne na infekcje niż cielęta z ciąż pojedynczych, obserwowana jest też większa śmiertelność okołoporodowa.

W przypadku bliźniąt jednopłciowych ciąża mnoga nie powinna wpływać w przyszłości na wskaźniki ich rozrodu, jednak w sytuacji rozbieżności płci istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo jałowości samicy z powodu frymartynizmu. W większości przypadków w ciąży mnogiej między łożyskami płodów wytwarzają się połączenia naczyniowe (anastomozy), zaś różnicowanie w kierunku płci męskiej zachodzi znacznie wcześniej niż żeńskiej, w związku z czym przez powstałe połączenia czynniki hormonalne produkowane przez gonadę męską przenikają do bliźniaka płci żeńskiej i powodują jego nieodwracalną maskulinizację, a w konsekwencji bezpłodność. Wieloletnie badania wykazały, że 80 do 97 proc. jałówek z różnopłciowych ciąż bliźniaczych można scharakteryzować jako frymartynki. W pozostałych przypadkach samice rozwijają się prawidłowo, co wynikać może z braku anastomoz lub wytworzenia ich po zróżnicowaniu się zarodków w kierunku konkretnych płci.

Utrzymać czy przerwać ciążę?

Jak więc zareagować na wieść o ciąży mnogiej? Na to pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy są zwolennikami przerywania takich ciąż, ponieważ są przekonani, że brak działania przyczyni się do znacznie większych szkód niż podjęcie przeciwdziałań. W takiej sytuacji można działać w kierunku przerwania ciąży, np. poprzez podanie poronnego środka hormonalnego na wczesnym etapie ciąży lub podjąć działania na rzecz usunięcia jednego z zarodków – ręczna redukcja bliźniąt poprzez uszkodzenie owodni w przypadku ciąż dwustronnych. Jednak konsekwencją takich działań może być wydłużenie okresu międzywycieleniowego lub utrata obu zarodków.

Inni zaś wolą skupić się na minimalizowaniu negatywnych skutków ciąży mnogiej poprzez zapewnienie jak najlepszych warunków samicy. Wczesne rozpoznanie ciąży bliźniaczej daje możliwość wdrożenia programu profilaktycznego obejmującego indywidualne żywienie w okresie ciąży, profilaktykę chorób metabolicznych, wcześniejsze zasuszenie i przeprowadzenie na porodówkę (przez wysokie ryzyko przedwczesnego porodu), asystę przy porodzie, a w przypadkach komplikacji pomoc lekarza weterynarii i nadzór nad przebiegiem okresu poporodowego (stymulacja oddzielania się błon płodowych, pobudzanie kurczliwości macicy, antybiotykoterapia domaciczna).

Oczywiście najlepiej byłoby zapobiegać, czemu służyć mogą takie metody jak usuwanie nadprogramowych pęcherzyków owulacyjnych podczas inseminacji, niedopuszczenie do inseminacji w przypadku obecności na jajnikach dwóch dużych pęcherzyków czy uwzględnienie skłonności do ciąż mnogich w programach selekcyjnych (cecha bardzo nisko odziedziczalna), jednak są to metody czaso- i pracochłonne.

Decyzja dotycząca utrzymania lub przerwania ciąży mnogiej powinna być rozpatrywana indywidualnie dla danego przypadku przez właściciela stada w porozumieniu z lekarzem weterynarii.