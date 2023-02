W niedalekiej przeszłości na poziomie KE głośno dyskutowano nad kontynuacją wsparcia promocji mięsa czerwonego. Czy rynek wołowiny, który w Polsce w 80 proc. opiera się na eksporcie będzie mógł promować swoje produkty?

- Rzeczywiście było takie zagrożenie. Padały informacje z Komisji Europejskiej, czy też Parlamentu Europejskiego, że jest zagrożenie promocji mięsa czerwonego. To się wydarzyło po opublikowaniu przez Światową Organizację Zdrowia kolejnego komunikatu świadczącego, że mięso czerwone jest mięsem złym – mówi Witold Choiński, Prezes Związku Polskie Mięso.

- Na szczęście udało się to obronić, zwłaszcza na rynnach trzecich, gdzie ta skala promocji nie zostanie zmniejszona. Wiemy, że to jest bardzo ważny rynek, jeśli chodzi o eksport mięsa wołowego. Rynek mięsa wołowego jest oparty praktycznie na eksporcie, gdzie ok. 80 proc. produkowanej w Polsce wołowiny eksportujemy na rynku UE i krajów trzecich i brak tego eksportu mógłby spowodować dużą zapaść – dodaje Choiński.