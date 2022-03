Co kryje się pod pojęciem zrównoważonej, niskoemisyjnej produkcji wołowiny?

Produkcja zrównoważona, niskoemisyjna to hasło, które często pojawia się w strategii Od pola do stołu, do której trzeba się przygotowywać. O najważniejszych założeniach mówi Jerzy Wierzbicki, prezes PZPBM.

Jak podkreśla Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego hasło to pojawia się w deklaracji Komisji Europejskiej, która określiła, że w przypadku promocji mięsa, będzie ona wspierana, kiedy produkcja będzie realizowana metodami zrównoważonymi, niskoemisyjnymi. Definicja formalna będzie wypracowana w UE pod koniec 2023 r.

Prezes PZPBM zwraca uwagę, że nowy model produkcji opera się na czterech filarach. Pierwszym z nich jest niskoemisyjna produkcja, zakładająca redukcję emisji gazów cieplarnianych. Drugi dotyczy leczenia zwierząt z czym wiąże się m.in. ograniczenie zużycia antybiotyków. Trzeci filar obejmuje wyzwania związane z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Czwarty zaś obszar to odporność ekonomiczna rolników.

