Co o sytuacji na rynku i cenach bydła mówią sami producenci?

Ceny bydła, jak również podaż i popyt zwierząt są od siebie zależne i decydują o koniunkturze na rynku. Sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego też trudno o jakieś pewne punkty, według których można by planować przyszłą produkcję. Jak więc sytuację odbierają sami hodowcy?

- Obserwując dynamiczną sytuację cenową na rynku wołowiny w połączeniu z rosnącym popytem na cielęta do opasu oraz częstym zaślepieniem rolników aktualną ceną, obawiam się powtórki z historii. Nasuwa się pytanie, czy po ok. 20 miesiącach od zakupu w tym momencie bardzo drogich cieląt, rynek nie wymusi obniżek cen spowodowanych chociażby nadpodażą lub zakłady mięsne nie zechcą wykorzystać nadarzającej się okazji do korekty stawek. Musimy również dokonać rekalkulacji kosztów opasu, które drastycznie wrosły, na co duża cześć producentów niestety nie zwróciła jeszcze uwagi, będąc zaślepionymi przez aktualne ceny sprzedawanych zwierząt wyprodukowanych jeszcze przy niewielkich nakładach – uważa Józef Wojewódzki, producent bydła mięsnego z województwa mazowieckiego.

Jak zauważa Wojewódzki, w ostatnim czasie niestety już zanotowano obniżki cen bydła, po raz pierwszy od dawna niektóre zakłady odmawiały nawet bieżących zakupów, przesuwając je na kolejne dni. W oczach producentów, którzy wstrzymywali się ze sprzedażą licząc na jeszcze wyższe stawki, pojawił się niepokój o dalsze spadki, co w efekcie nakręciło chwilową nadpodaż surowca.

- Obserwując rosnące koszty i rynek powinniśmy zachować zdrowy rozsądek, szczególnie jeśli chodzi o windowanie cen za cielęta do opasu. Kupując rocznie średnio 1500 sztuk cieląt patrzę z obawą na bilans ekonomiczny niektórych nieprzemyślanych decyzji producentów żywca wołowego, których niepoprawny optymizm może zderzyć się z surową rzeczywistością – dodaje hodowca z Mazowsza.

Ostrożnie wobec dalszych planów wypowiada się również Norbert Sieczka, producent bydła opasowego z województwa wielkopolskiego. - Biorąc pod uwagę zmienną sytuację w sektorze wołowiny, w przypadku mojego gospodarstwa, nie zamierzam już dalej brnąć w zwiększanie skali produkcji. Tym bardziej, że w ostatnich dwóch latach ceny wypłacane rolnikom przez podmioty skupowe były na bardzo niekorzystnym poziomie, a rok 2019 był pod względem cen tragiczny – zauważa Sieczka.

Według hodowcy, co prawda ubiegły rok napawał optymizmem jeśli chodzi o ceny bydła, niestety jednak rosnące koszty środków produkcji (paliwa, nawozów, pasz itd.) zwalają z nóg nawet najwytrwalszego hodowcę.

- Co zrobić z faktem, gdy ceny oscylują w granicach 19 zł netto za kg WBC bydła, gdy odsadki zdrożały w porównaniu z rokiem ubiegłym o około 700 zł netto za sztukę, przy jednocześnie astronomicznie wysokich kosztach produkcji. Obowiązujące obecnie ceny w połączeniu z kosztami z poprzedniego roku byłyby marzeniem, niestety rzeczywistość jest inna – podkreśla Sieczka.

Hodowca zwraca uwagę również, że największym problemem naszego rynku krajowego są korporacje. - Niestety to one nami rządzą. Wyciskają z rolników ile mogą nie zważając na nic po drodze. Do tego dochodzi polityka rolna Unii Europejskiej. Słyszymy o nadciągającym napływie wołowiny z Argentyny, co nie napawa optymizmem. Nam rolnikom nakazuje się wywiązywać z rosnących wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt, a czy wołowina z Argentyny spełnia tak restrykcyjne warunki? W mojej ocenie jest to jawna dyskryminacja – podsumowuje hodowca z Wielkopolski.