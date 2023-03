Co rolnik sądzi o ekoschematach dotyczących bydła?

Łukasz Karmowski utrzymuje było bez uwięzi, na ściółce i na zwiększonej powierzchni, fot. pixabay

Temat nowego Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 wzbudza ogromne emocje. Wielu rolników z niepokojem patrzy na Ekoschematy, które wydają się być skomplikowane i często trudne do wprowadzenia. Co rolnik sądzi o ekoschematach dotyczących bydła? Co by w nich zmienił albo doprecyzował?

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, celem ekoschematu „dobrostan zwierząt” jest zrekompensowanie rolnikom dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku prowadzenia praktyk związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Działania obejmują między innymi zwiększenie powierzchni bytowej, utrzymanie na ściółce czy wypas bydła. Czytaj więcej Polska pod względem dobrostanu zwierząt przoduje w Unii Europejskiej Dobre rozwiązania dobrostanowe Jak wyjaśnia Łukasz Karmowski, słusznym działaniem jest, że przepisy zmierzają do zwiększenia dobrostanu zwierząt. Zdaniem rolnika nie należy się obawiać, gdyż w wielu gospodarstwach przynajmniej część praktyk ujętych w ekoschemacie jest już realizowanych. Pewne kwestie wymagają jednak poprawy lub doprecyzowania w rozporządzeniach. Czytaj więcej Mała rzeźnia rolnicza. Problemem wciąż kwestie budowlane i środowiskowe - Warto inwestować i warto się starać. Wielu z nas, jeśli chodzi o bydło mięsne, te wymagania już spełnia. Mamy teraz możliwość wariantowości, czyli rolnik może sobie wybrać, a więc może zrobi to, co już jest w stanie zrobić. Uważam, że te rozwiązania są bardzo dobre i będą nam pomagały stopniowo zwiększać dobrostan zwierząt. Moje bydło utrzymywane jest bez uwięzi, na ściółce i ma zwiększoną powierzchnię. Jest zapisane, że to muszą być budynki i tutaj jest kwestia interpretacji i doprecyzowania czy to faktycznie musi być budynek, który ma cztery ściany, czy może być wiata albo zadaszenie – mówi Łukasz Karmowski. Więcej informacji w wideo poniżej.

