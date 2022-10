Branżę mięsną jako jeden z sektorów rynku rolno-spożywczego czekają rewolucyjne zmiany wynikające m.in. z wymogów jakie stawiać będzie Europejski Zielony Ład. Przyszłość tego sektora będzie jednym z tematów Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

W dniach 7-8 listopada odbędzie się 15. edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które stanowi okazję do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej edycji FRSiH. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas pierwszego dnia wydarzenia będą zamiany i wyzwania jakie stoją przed branżą mięsną. Sesja będzie obejmować następujące zagadnienia:

- Producenci po pandemii a przed Zielonym Ładem – pora na przejęcia?

-Branża wobec wzrostu kosztów i inflacji,

- Pracownicy z Ukrainy odpowiedzią na braki kadrowe sektora?

- Technologie dla branży mięsnej.

Udział w tej sesji wezmą:

- Krzysztof Borkowski, prezes zarządu, Zakład Mięsny Mościbrody Sp. z o.o.;

- Jolanta Ciechomska, kierownik ds. systemu QAFP, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego;

- Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA

- Grzegorz Kłos, prezes zarządu, Ed Red SA

- Kinga Marczak, dyrektor sprzedaży, Personnel Service S.A.

- Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju, Zakłady Mięsne Silesia SA

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową agendą spotkania i udziału w wydarzeniu po wcześniejszej rejestracji.