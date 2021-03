Kwestia brexitu wzbudza u polskich eksporterów wiele obaw. Pojawiło się sporo komplikacji, które najczęściej wiązały się ze wzrostem biurokracji oraz kosztów. Jednocześnie niepokój wzbudza kwestia świadectw weterynaryjnych.

Od początku roku obserwowana jest dość duża niepewność w zakresie wpływu brexitu na eksport polskiej wołowiny. Jakie są efekty brexitu obecnie, a jaki mogą być w przyszłości? Co z eksportem polskiego mięsa do Wielkiej Brytanii? Na pytania te odpowiedział Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.

– Rzeczywiście jest duża niepewność w kwestii eksportu wołowiny, jak również innych produktów, na rynek Wielkiej Brytanii, ponieważ wystąpiła ona z Unii Europejskiej. Natomiast dzisiaj jeszcze trudno mówić o efektach, ponieważ dotychczasowy eksport odbywa się jeszcze na starych warunkach - tam gdzie świadectwo weterynaryjne nie było wymagane, nadal nie jest i taka sytuacja potrwa do końca okresu przejściowego – mówił prezes Choiński. – Trzeba przyznać, że zarówno Ambasada Brytyjska w Polsce, polski rząd oraz rząd Wielkiej Brytanii zrobiły wszystko, bardzo dużo szkoleń, wskazówek, aby uchronić eksporterów od sytuacji, w której z jakichś przyczyn, urzędowych czy papierkowych, eksport mógłby się zatrzymać. Na razie nie mamy informacji, żeby z tego powodu jakikolwiek eksport zmalał – podkreślił.

Nasz rozmówca zaznaczył jednak, że trzeba wziąć pod uwagę, że po zakończeniu okresu przejściowego warunki ulegną zmianie – będą obowiązywały świadectwa weterynaryjne, zamienią się warunki eksportu, konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań.

– Już dzisiaj niektórzy próbują robić próbne eksporty na nowych warunkach, które będą obowiązywały po okresie przejściowym, żeby być przygotowanym do tej sytuacji. Wiemy, że eksport z krajami trzecimi, a do takich będzie należała Wielka Brytania, jest znacznie trudniejszy niż eksport czy handel w Unii Europejskiej. Myślę, że trzy, cztery miesiące pozwolą się na tyle przygotować eksporterom, żeby wejść w ten eksport jak najmniej uciążliwie. Tym bardziej, że mamy doświadczenie w eksporcie na rynki krajów trzecich, bo cały czas taki eksport prowadzimy, nie tylko wołowiny, ale i wieprzowiny oraz drobiu. Wobec tego miejmy nadzieję, że to za bardzo nie wstrzyma naszego eksportu i ten rynek utrzymamy – mówił Witold Choiński.