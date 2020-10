COPA COGECA: Dość surrealistycznych nazw mięsa i produktów mleczarskich!

Europejski sektor hodowli wzywa do należytego uznania i szacunku dla pracy milionów europejskich rolników i pracowników branży hodowlanej, jak stwierdził Fleury. Europejskie organizacje reprezentujące sektor hodowli rozpoczynają kampanię przeciwko nadużywaniu nazw mięsa.

Niedawno informowaliśmy o piśmie wystosowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez polskie organizacje z branży mleczarskiej, w którym ponosiły kwestię konieczności wprowadzenia odpowiedni regulacji w zakresie nazewnictwa substytutów mięsa i mleka.

Temat ten omawiany jest również na szczeblu europejskim. Organizacje reprezentujące sektor hodowli rozpoczynają właśnie kampanię przeciwko nadużywaniu nazw mięsa, jak poinformowała COPA-COGECA.

– Debata na temat stosowaniu nazw mięsa i produktów mleczarskich do określania ich roślinnych imitacji jest dużo bardziej złożona niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Jeśli Parlament Europejski przymknie w tym miesiącu oko na luki prawne, by bronić „wegańskich kiełbasek” i „wegańskich burgerów” otworzy tym samym puszkę Pandory, co na dłuższą metę w równym stopniu uderzy w konsumentów i hodowców - z czego zgromadzenie europejskie nie do końca zdaje sobie sprawę. W związku z tą sytuacją, europejski sektora hodowli postanowił postawić opór i zainicjować kampanię „ceci n’est pas un steak - to nie jest stek” – informuje COPA-COGECA.

Twórcy kampanii wzywają cały sektor do mobilizacji. Powodem jest kolejny impas w Parlamencie Europejskim - dotyczący prac nad zapisami rozporządzenia jednolitej Wspólnej Organizacji Rynków (WOR) dotyczącymi nazw mięsa. Jak informuje COPA-COGECA, posłowie PE znowu wrócili do dyskusji z ubiegłego roku, starając się doprowadzić do uznania nazw jak „wegańskie burgery” i „wegańskie kiełbaski”.

– Poseł do PE Eric Andrieu zaproponował oddanie Komisji niezwykle ważnej kwestii nazw mięsa, która regulowałaby ją za pomocą aktów delegowanych, pod warunkiem, że zgodzi się na uznanie nazw takich jak „wegański burger” czy „wegańskie kiełbaski”. Przerzucanie odpowiedzialności na Komisję jest nie do przyjęcia dla rolników i jest sprzeczne z pierwszą propozycją przegłosowaną w ubiegłym roku! – podkreśla COPA-COGECA – Grupa wezwała członków Parlamentu Europejskiego do dokładnego przeanalizowania skutków i konsekwencji upowszechnienia tych określeń, co promowałoby nieuczciwy i wprowadzający w błąd marketing – dodaje.

Jean-Pierre Fleury, przewodniczący grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” COPA-COGECA, podkreślił, że „europejski sektor hodowli z nikim nie walczy, lecz wzywa do należytego uznania i szacunku dla pracy milionów europejskich rolników i pracowników branży hodowlanej”, a proceder określił jako „przywłaszczenie kulturowe”.

Kampania „ceci n’est pas un steak - to nie jest stek”

– Niektóre agencje marketingowe celowo posługują się tym chwytem, by zmylić konsumentów, przekonując ich, że można zastąpić dany produkt innym bez wpływu na spożywane wartości odżywcze. Pod przykrywką dobrych intencji przyzwoli się na pojawienie się nowych, mylących nazw w przyszłości. Możemy w ten sposób przyczynić się do powstania nowego, wspaniałego świata, w którym marketing jest oderwany od faktycznych właściwości produktów - przez co na pewno wiele rzeczy wymknie się spod kontroli – skomentował Jean-Pierre Fleury.

W manifeście kampanii podkreślono, że europejski rolnicy zajmują się nie tylko produkcją białek zwierzęcych i nie mają nic przeciwko wywarzaniu białek roślinnych na potrzeby wyrobów wegańskich, jednak sektor roślinnych produktów imitujących cechy produktów mlecznych i mięsnych powinien stworzyć własne podejście i wykazać się większą kreatywnością.

– Zamiast inwestować w lobbing, firmy te powinny zająć się opracowaniem nowych koncepcji marketingowych, by zyskać uznanie konsumentów i rozwiązać paradoks leżący u podstaw przemysłu produktów roślinnych imitujących produkty zwierzęce. Przemysł, który chce wejść do mainstreamu nie powinien kreować własnej wielkości opierając swój marketing na produktach, które zwalcza! – podkreśla COPA-COGECA.

Na kampanię złoży się szereg inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia debaty o nazwach mięsa. Będą zorganizowane w okresie poprzedzającym głosowanie.