Copa-Cogeca oczekuje od KE wsparcia dla sektora mleczarskiego

Copa-cogeca w oparciu o zebrane dane dotyczące wpływu COVID-19 na sektor mleczarski wzywa KE do wprowadzenia konkretnych środków i ich finansowania poza budżetem WPR.

– W obliczu COVID-19 producenci zwierząt gospodarskich w UE i ich spółdzielnie zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie pilnych działań – pisze Copa-Cogeca do Komisji Europejskiej.

Podkreślone zostało również, że rozprzestrzenienie się COVID-19 oraz kolejne środki wdrożone przez rządy w celu jego ograniczenia spowodowały nagłe zamknięcie większości usług gastronomicznych na kontynencie. To z kolei miało wyraźny wpływ na dostawców tych usług w całym sektorze rolnym. Copa i Cogeca zebrały dane od swoich członków, pokazujące wpływ kryzysu COVID-19 na sektor mleczarski, wołowy, owczy i kozi. W oparciu o te informacje do Komisji Europejskiej wysłano kilka listów z wezwaniem do wprowadzenia konkretnych środków i ich finansowania poza budżetem WPR.

– Jesteśmy rozczarowani, że na posiedzeniu SCA nie podjęto żadnej decyzji wspierającej sektor rolny. Sektor znajduje się obecnie w sytuacji dotąd nienotowanej spowodowanej czynnikami wykraczającymi poza rolnictwo. Chociaż doceniamy starania Komisji Europejskiej i państw członkowskich, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, powtarzamy potrzebę dodatkowych ukierunkowanych środków rynkowych dla sektora hodowlanego, w tym środków wyjątkowych, finansowanych spoza budżetu WPR – stwierdził Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa i Cogeca.

Obecnie na rynku mleczarskim panują negatywne nastroje, które wywierają presję na obniżkę cen w porze roku, która reprezentuje szczyt sezonu. Ceny części produktów mlecznych dramatycznie spadły, a ceny OMP gwałtownie spadły do poziomu interwencji. To już powoduje ogromną presję na ceny mleka dla gospodarstw hodowlanych.

Thierry Roquefeuil, Przewodniczący grupy roboczej Copa i Cogeca ds. Mleka i Produktów Mlecznych, zaznaczył że nie można dopuścić do dalszego pogorszenia się rynku mleczarskiego w UE. Hodowcy bydła mlecznego i ich spółdzielnie nie mogą ponieść konsekwencji kolejnego kryzysu tak szybko po poprzednim kryzysie i nie można ich tak zostawić. Komisja Europejska i państwa członkowskie mają obowiązek działać już teraz. Copa i Cogeca wzywają do podjęcia w odpowiednim czasie działań w celu uruchomienia niezbędnych środków oraz do uruchomienia prywatnego przechowywania wszystkich produktów mlecznych. Zapewnienie prywatnego przechowywania SMP (OMP), wszystkich rodzajów serów, masła, w tym do przechowywania zamrożonego mleka bawolego i / lub twarogu bawolego, miałoby korzystny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego przez cały rok. Ważne jest również, aby ocenić wpływ zamknięcia szkół na dostawy mleka i produktów mlecznych dla dzieci w szkołach.