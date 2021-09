Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal (?) – produkcja w krajach trzecich

Jako Europa jesteśmy jedynie małą plamką na Ziemi i to, że zrobimy tutaj ten piękny Zielony Ład i zamienimy Europę w piękny zielony park, podczas gdy ludzie wciąż będą chcieli jeść, spowoduje przeniesienie produkcji do zakątków świata, gdzie nie zwraca się uwagi na środowisko, jak zaznacza Martin Ziaja, członek zarządu PFHBiPM.

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej jest okazją do omówienia aktualnej sytuacji i największych wyzwań stojących przed branżą mleczarską. Tych ostatnich nie brakuje, więc zakres tematów poruszanych podczas dwudniowego wydarzenia był bardzo szeroki. O wskazanie najważniejszej myśli wyniesionej z tegorocznego Forum poprosiliśmy Martina Ziaję, członka zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

– Forum jest bardzo ciekawe. Wiadomo, że nie zawsze wszystko się zapamiętuje, jednak zawsze można wynieść jakąś istotną myśl, która była warta przyjazdu. Podczas Forum również usłyszałem coś takiego i daje mi to dużo do myślenia. Ostatnio wielki nacisk kładziony jest na rolników, na całą branżę rolniczą. Mamy redukować emisję gazów cieplarnianych i ograniczyć zanieczyszczanie środowiska. Z jednej strony jest presja środowiska miejskiego na ograniczanie, a z drugiej ludzie chcą jeść. W związku z tym obawiam się jednej rzeczy, która dzisiaj została tu podkreślona - jako Europa jesteśmy jedynie małą plamką na Ziemi i to, że zrobimy tutaj ten piękny Zielony Ład i zamienimy Europę w piękny zielony park, podczas gdy ludzie wciąż chcą jeść, spowoduje przeniesienie produkcji do zakątków świata, gdzie nie zwraca się uwagi na środowisko – stwierdził Ziaja. – Emisja gazów w przeliczeniu na jeden litr mleka jest w Europie najniższa. Jeżeli odpuścimy i poddamy się presji nierolniczych środowisk miejskich i będziemy odchodzić od produkcji, to przejdzie ona tam, gdzie emisja będzie jeszcze większa. Nie ma takiej możliwości, że sobie piękne i czyste niebo nad Europą zrobimy, ponieważ atmosfera krąży wokół Ziemi, i z o wiele gorszym skutkiem będzie to mleko produkowane w innych zakątkach świata – dodał.