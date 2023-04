Zgodnie z wynikami oceny użytkowości mlecznej prowadzonej przez PFHBiPM, w 2022 r. ocena prowadzona była w 18 066 oborach i obejmowała 803 530 krów mlecznych, które charakteryzowały się wydajnością na poziomie 9 037 kg mleka o zawartości tłuszczu wynoszącej 4,07 proc. (368 kg) oraz białka 3,41 proc. (309 kg).

Region Oceny Centrum z siedzibą w Parzniewie został wyodrębniony 1 stycznia 2021 roku z ówczesnego Regionu Oceny Parzniew i w nowej formie skupia cztery województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie oraz małopolskie.

Najwyższą średnią wydajnością ocenianych krów w Regionie Oceny Centrum charakteryzowało się województwo mazowieckie (8 808 kg). Na drugim miejscu uplasowało się województwo łódzkie (8 769 kg), na trzecim województwo świętokrzyskie (8 288 kg), zaś na ostatnim województwo małopolskie (6 313 kg).

W 2022 r. w Regionie Oceny Centrum oceną objęte było niemal 211 tys. krów w 5 719 oborach. Przeciętna wydajność krów w tym regionie wynosiła 8 641 kg mleka (+186 kg r/r) o zawartości 3,45 proc. białka i 4,14 proc. tłuszczu, a przeciętna wielkość stada wynosi obecnie 36,9 szt.

W 2022 r. ocena użytkowości mlecznej w województwie mazowieckim prowadzona była w 3 551 oborach, w których znajdowało się 145 921,9 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 41,1 sztuk. Średnia wydajność ocenianych krów z województwa mazowieckiego w 2022 r. to 8 808 kg mleka o zawartości 3,46 proc. (305 kg) białka oraz 4,16 proc. (366 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie ponownie osiągnęło stado należące do Andrzeja Mórawskiego z miejscowości Golany w powiecie przasnyskim. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosiła 36 szt., zaś ich średnia wydajność to 14 939 kg mleka o zawartości 3,29 proc. białka i 4,24 proc. tłuszczu.

Stado to charakteryzowało się także najwyższą wydajnością pod względem sumy kilogramów tłuszczu i białka w mleku w województwie mazowieckim. Suma ta wyniosła 1 126 kg (634 kg tłuszczu i 492 kg białka).

PFHBiPM w 2022 r. w województwie łódzkim oceniła 1 291 obór, w których znajdowało się średnio 45 711,8 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 35,4 sztuk. Ich przeciętna wydajność wynosiła 8 769 kg mleka o zawartości 3,44 proc. (302 kg) białka oraz 4,09 proc. (359 kg) tłuszczu.

Pierwsze miejsce pod względem wydajności w województwie łódzkim zajęło gospodarstwo należące do Emila Malewskiego z miejscowości Charchów Pański w powiecie poddębickim. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosiła 127 sztuk. Wyprodukowały one średnio 13 615 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,44 proc. i tłuszczu 3,44 proc.

Z kolei najwyższą wydajność w województwie łódzkim pod względem sumy kilogramów tłuszczu i białka w mleku, a zarazem drugie miejsce pod względem wydajności mleka, osiągnęło gospodarstwo Tomasza Chudzika z miejscowości Strachanów w powiecie sieradzkim. Wyniosła ona 1 031 kg (559 kg tłuszczu i 472 kg białka). Przeciętna liczba krów w tym stadzie to 40 sztuk. Wyprodukowały one średnio 13 611 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,47 proc. i tłuszczu 4,10 proc.

W 2022 r. ocena użytkowości mlecznej w województwie świętokrzyskim obejmowała 227 obór, w których znajdowało się 7 076,1 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 31,2 sztuk. Średnia wydajność ocenianych krów z województwa świętokrzyskiego w 2022 r. to 8 288 kg mleka o zawartości 3,44 proc. (285 kg) białka oraz 4,14 proc. (343 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do Michała Matuszczyka z miejscowości Modliszewice w powiecie koneckim. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosiła 115. Ich średnia wydajność to 13 201 kg mleka o zawartości 3,66 proc. białka i 3,44 proc. tłuszczu.

Jak czytamy w raporcie PFHBiPM, podstawą do osiągania sukcesów produkcyjnych w tym stadzie jest potencjał genetyczny stada. Hodowca poddawał ocenie genomowej jałówki, w celu określenia ich wartości hodowlanej i przydatności do dalszej hodowli. Dobór buhajów wykonywany jest za pomocą programu DOKO. Do analizy cielności krów stosowane są PAG-i. Natomiast do zarządzania na poziomie organizacyjnym wykorzystywane są raporty wynikowe, zarówno te podstawowe jak i dodatkowe. Wśród nich należy wymienić bardzo przydatny w praktyce stosowanej w gospodarstwie Pana Matuszczyka raport dotyczący zdarzeń i rozrodu.