Przedstawiciele resortu rolnictwa przekazali informację, iż od początku 2021 roku trwała dobra koniunktura na produkty mleczne, co powodowało wzrost cen zbytu. Dało się to odczuć również na rynku krajowym. Wszystko za sprawą popytu przewyższającego podaż.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów za zeszły rok wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła ok. 16,8 mld zł i była o 37 proc. wyższa niż w 2021 r. A dodatnie saldo obrotów produktami mlecznymi w 2022 r. kształtowało się nam poziomie 8,6 mld zł i to jest o 41 proc. wyżej niż w 2021 r." - powiedziała Gembicka.

Z informacji resortu rolnictwa wynika, że pierwsze oznaki zmiany trendu wzrostowego pojawiły się w połowie zeszłego roku, kiedy na stopniowo odbudowywany wzrost globalnej produkcji mleka nałożył się spadek importu artykułów mleczarskich, głównie jeżeli chodzi o Chiny. Ten trend wymusił też na zakładach mleczarskich dokonanie korekty cen płaconych za surowiec mleczny. Dane mówią, że średnia skupu mleka w Unii Europejskiej w styczniu tego roku wyniosła 56,97 euro na 100 kg i był to pierwszy spadek od stycznia 2021 r.

Dane nie brzmią źle, jednak obecna sytuacja na rynku mleka optymistycznie nie wygląda. Niektóre skupy oferują za litr mleka niewiele ponad złotówkę. Powoduje to duże zaniepokojenie wśród hodowców bydła mlecznego.

Andrzej Steckiewicz z Polskiej Federacji Hodowców Bydła Mlecznego podkreśla jednak, że nie o same ceny mleka chodzi.

Nam zależy na tym, aby były zachowane proporcje jeżeli chodzi o ceny, które uzyskujemy za mleko. Musi być równowaga względem kosztów, ale też względem sprzedaży wyrobów gotowych dla konsumenta i na tym bardzo nam zależy. Mniej istotna jest cena mleka jaką otrzymują hodowcy, a to ile z tej ceny zostaje dla nas na prowadzenie działalności, na obsługę inwestycji, kredytów i normalnie na życie. Chcielibyśmy, aby dzisiejsza dyskusja na komisji była takim wstępem do tego, abyśmy nie musieli przekładać siły argumentu na argument siły - dodaje.

Według danych GUS w styczniu tego roku średnia cena skupu wyniosła 242 zł i 30 groszy za 100 kg - to jest o 12,8 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Oprócz Polski konieczność interwencji na rynku mleka widzi także Litwa i Łotwa. Jak zaznaczają przedstawiciele ministerstwa, pozostałe państwa członkowskie i Komisja Europejska stoją na stanowisku, że obecne spadki cen są długo oczekiwaną korektą rynku i nie przesądzają o dalszym rozwoju sytuacji.

- Przypomnę tylko, że cena interwencyjna ustalana przez Unię Europejską jest dużo niższa niż obecna cena na rynku. Od razu chciałam zaznaczyć, że my jako kraj też występowaliśmy o to żeby tą cenę interwencyjną podnieść bo ona nie przystaje do realiów. Należy jednak pamiętać, że to nie wydarzy się od razu i wymaga długiej procedury legislacyjnej - dodaje Gembicka.