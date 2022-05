Czy w dobie rosnących cen żywności konsumenci zwracają uwagę na jakość wybieranej żywności, czy też kierują się wyłącznie ceną? Na pytanie to odpowiada Krzysztof Borkowski, prezes Zakładu Mięsnego „Mościbrody”.

Wiele można usłyszeć o rosnących wymaganiach konsumentów wobec żywności, czy jednak przy obecnym wzroście cen przykładają oni dużą wagę do jakości żywności, czy też głównym kryterium jest cena produktu? Jak tłumaczy Krzysztof Borkowski, prezes Zakładu Mięsnego „Mościbrody”, obecnie mniej konsumentów sięga po dobrą żywność a główną barierą jest cena.

– Na początku pandemii sprzedaż takiej żywności wyhamowała, po czym, aż do wybuchu wojny, z powrotem powróciliśmy do czasów, gdy konsument zawracał uwagę na to, co wrzuca do koszyka, czyli zależało mu no dobrej żywności i sięgał po nią. Niestety, dzisiaj mniej konsumentów sięga po dobrą żywność a barierą jest właśnie cena. Konsumenci wybierają niższą ceną, zaś wybór dobrej, polskiej żywności jest na drugim miejscu – mówił Borkowski.

Jak podkreślił nasz rozmówca, rolnicy, mleczarnie oraz zakłady mięsne są obecnie w trudnej sytuacji, gdyż przy zaciągniętych kredytach, szalejących stopach kredytowych i wysokich kosztach produkcji trudno jest o zbilansowanie produkcji.

Dobra żywność musi być droższa

– Przy tych wszystkich kosztach bardzo trudno jest obniżyć cenę, dlatego ta żywność jest droższa. Coś, co jest dobre, musi być droższe – tłumaczył Borkowski. – Żeby zadbać o dobrą żywność i ulokować ją na półce potrzebne jest, aby markety nie stosowały dumpingowych cen i jasno oznaczały tę polską, dobrą żywność. Jest co prawda kilka przepisów w tej kwestii, jednak niekoniecznie są one respektowane, a część z nich jest wręcz martwa – wskazał.

Lokalne produkty powinny być eksponowane

Borkowski dodał, że produkty lokalne powinny być ewidentnie oddzielone, żeby konsumenci mieli prawo wyboru.

– Kilka boksów dla lokalnych produktów, niestety ich nie ma. Można by sprzedawać produkty w regionie, ale wędrują one gdzieś tam, do centrali, do jakiegoś magazynu, po czym są dystrybuowane i nie ma jasnej informacji, że produkt pochodzi z tego regionu, a przecież mamy dobre, lokalne zakłady mięsne, wyjątkowe piekarnie i cudowne mleczarnie. Wytwarzają one bardzo dobre produkty i warto to pokazać – zaznaczył nasz rozmówca.