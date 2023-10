Jak poinformował na swoim Twittwrze Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM, w branży pojawiły się obawy związane z wpływem wojny w Izraelu na eksport polskiej wołowiny.

Zdaniem Jacka Zarzeckiego, prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, polskie firmy zajmujące się ubojem i dystrybucją wołowiny obawiają się , że stan wojenny w Izraelu negatywnie wpłynie na eksport. Izrael to jeden z największych odbiorców polskiej wołowiny.

Polski sektor wołowiny opiera się głównie na eksporcie mięsa (70 – 80 proc.), w tym do krajów wymagających uboju rytualnego. Segment ten stanowi duże wsparcie cenowe sprzedawanej z Polski wołowiny.

Jak wyliczył prezes PZHiPBM, wartość sprzedaży wołowiny do Izraela w tym roku w okresie do lipca, wyniosła 60,7 mln € w cenach o blisko 60 proc. w porównaniu ze stawkami eksportowymi do innych krajów.