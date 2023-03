Dr Mikuła: W przypadku ziarna widzimy znaczny postęp, jednak z kiszonkami hodowcy i producenci mleka mają nadal kilka problemów, fot. A.T.

Większość hodowców nie wyobraża sobie produkcji mleka bez pasz pochodzących z kukurydzy. Jednak czy polscy hodowcy w pełni wykorzystują potencjał kukurydzy? Jakie zmiany mogłyby w tym pomóc?

Jak zaznaczył dr inż. Robert Mikuła z Katedry Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, (Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach), w Polsce nie wykorzystuje się pełnego potencjału pasz kukurydzianych.

„Z kiszonkami hodowcy i producenci mleka mają nadal kilka problemów”

– Niestety nie jest różowo. Pasze kukurydziane to, oczywiście, kiszonka z kukurydzy i ziarno z kukurydzy. W przypadku ziarna widzimy znaczny postęp, jednak z kiszonkami hodowcy i producenci mleka mają nadal kilka problemów – podkreślił dr Mikuła.

Nasz rozmówca tłumaczył, że wyprodukowanie dobrej kiszonki wymaga dopilnowania wielu elementów, a o jakości produktu końcowego decyduje najsłabsze ogniwo.

– Hodowca musi spełnić wiele elementów, jak dobór odmiany, uprawa polowa, odpowiedni termin zbioru, prawidłowe rozdrobnienie, zapewnienie warunków beztlenowych, odpowiednie wybieranie, a potem właściwe wykorzystanie. To wszystko wymaga uwagi, a niestety najsłabsze ogniwo determinuje jakość produktu końcowego – wyliczał nasz rozmówca.

Żywienie precyzyjne jest niezbędne, aby opłacalnie produkować mleko

Dr Robert Mikuła zaznaczył, że bardzo ważne jest precyzyjne żywienie zwierząt.

– Żywienie precyzyjne polega na tym, aby taką kiszonkę z kukurydzy przed wykorzystaniem w dawce pokarmowej przebadać, wykonać analizy laboratoryjne, następnie dokonać szacowania rzeczywistej wartości pokarmowej, ponieważ nie żywimy paszą z książeczki z normami żywienia – tłumaczył nasz rozmówca.

– Każdy producent mleka może wyprodukować kiszonkę o odmiennej wartości pokarmowej i jakości, więc niezwykle ważne jest, aby przed zastosowaniem takiej paszy wykonać analizy laboratoryjne, czy to z wykorzystanie chemii mokrej, czy analizatorów w bliskiej podczerwieni, które są dostępne u większości dobrych doradców żywieniowych, i następnie oszacować rzeczywistą wartość pokarmową tegoż komponentu. Później należy dokonać rekalkulacji dawki pokarmowej z wykorzystaniem tych danych. Jest to niezbędne do tego, aby opłacalnie produkować mleko – podsumował.