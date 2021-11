Czy polska hodowla bydła mlecznego ma szanse dogonić światowych liderów?

Na temat szans i barier w dalszym rozwoju polskiej genetyki w sektorze bydła mlecznego i przyspieszeniu postępu hodowlanego rozmawialiśmy z dr Tomaszem Krychowskim z PFHBiPM.

Według dr Tomasza Krychowskiego doradcy hodowlanego w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w wyścigu hodowlanym startujemy z całkiem niezłej pozycji, o czym świadczy relatywnie wysoka wydajność krów objętych oceną wartości użytkowej, na poziomie 8,8 tys. kg za laktację. W związku z tym większą uwagę można teraz skupić na doskonaleniu innych cech niż wydajność.

Zdaniem dr Krychowskiego postęp hodowlany powinien zostać objęty większym wsparciem finansowym rządu, jak miało to miejsce w krajach, w których genotypowanie rozwinęło się w szybkim tempie. Do dalszego rozwój polskiej hodowli, według rozmówcy, konieczne jest również włączenie się do współpracy polskich firm inseminacyjnych, co pozwoliłoby ograniczyć wysoki import nasienia.

