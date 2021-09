Czy Polska stanie się importerem mleka?

Jakie jest największe wyzwanie stojące przed polskim sektorem mleczarskim? W opinii Agnieszki Maliszewskiej, dyrektor PIM i pierwszej wiceprzewodniczącej Cogeca, jest to Zielony Ład. Jak podkreśla Maliszewska, podstawowym pytaniem pozostaje czy po tej transformacji Polska, do tej pory będąca eksporterem mleka, nie stanie się jego importerem.

– Przed sektorem mleczarskim stoi wiele wyzwań. Największe z nich, choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, to zmiany związane z Europejskim Zielonym Ładem i Strategią „Od pola do stołu”. Bardzo mocno wpłyną one na rolników, a szczególnie na wielkość produkcji. Takie są niestety założenia. Wszystko wskazuje na to, że pogłowie zwierząt hodowlanych zmniejszy się od 5 do 15 proc. W przypadku stad bydła mlecznego i efektu ekonomicznego może być to dla rolników, a dalej dla spółdzielni, bardzo poważnym problemem, ponieważ już dzisiaj borykamy się z trudnościami jeśli chodzi o surowiec – informuje Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

Ograniczenie produkcji mleka

– Ponadto jeśli rolnicy będą, a będą musieli, przechodzić w jeszcze większym stopniu na produkcję ekologiczną to dodatkowo zmniejszy się ilość surowca. Dzisiaj mamy bardzo dobre zakłady i spółdzielnie mleczarskie, które inwestują ogromne sumy w rozwój. Budują np. proszkownie, jak Mlekovita czy Mlekpol, gigantyczne proszkownie. Pytaniem pozostaje czy w perspektywie 10 czy 15 lat te proszkownie będą mogły być wykorzystywane, czy Polska, do tej pory będąca eksporterem mleka i produktów mlecznych, nie stanie się importerem mleka – podkreśla Maliszewska. – Nie mniej obaw dotyczy małych zakładów. Czy udźwigną one tę transformację i znajdą dla siebie miejsce po tych poważnych zmianach jakie nas czekają? To naprawdę duży obszar dyskusji, który zostanie poruszony podczas tegorocznego Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej – dodaje.

18 Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Podczas 18 FSM, organizowanego rokrocznie przez Agnieszkę Maliszewską, zostanie poruszona tematyka związana z wpływem na sektor mleczarski takich czynników jak trwająca pandemia, nowe regulacje prawne, w tym Europejski Zielony Ład, czy warunki Brexitu. Poruszona zostanie również kwestia wpływu nieuczciwych praktyk handlowych na ideę spółdzielczości.

W Forum, które odbędzie się w dniach 8-9 września w Białymstoku, udział weźmie wielu ekspertów z całego świata.

– Forum cieszy się w tym roku szczególnym zainteresowaniem. Mamy już ponad 200 uczestników z kilkudziesięciu krajów, w tym rolników i przetwórców z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Litwy i Nowej Zelandii. Przyjadą również wszyscy radcy rolni. Mamy ogromną liczbę uczestników, w tym liderów w swoich krajach, i bardzo cieszę się, że taka liczna rzesza będzie uczestniczyła w Forum – mówi organizatorka FSM.