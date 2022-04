Popyt na przetwory mleczne rośnie, podczas gdy coraz wyższe koszty produkcji, niska opłacalność i możliwe niedobory pasz mogą ograniczyć podaż białego surowca. Czy powinniśmy obawiać się niedoborów na polskim rynku mleka? Na to pytanie odpowiada Agnieszka Maliszewska, dyrektor biura Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

– Obecnie mamy na rynku nadprodukcję i szukamy korzystnych możliwości eksportowych. Jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby konsumentów, nawet przy ich zwiększonej liczbie związanej z przyjęciem uchodźców. Należy jednak pamiętać o bardzo wysokich kosztach produkcji oraz bardzo wysokich cenach surowca. Dodatkowo wszystko wskazuje, że ceny surowca będą nadal rosły, ponieważ, choć w Polsce jeszcze tego nie odczuwamy, w wielu krajach Europy w związku z wojną na Ukrainie zaczyna brakować pasz, co w połączeniu z wysokimi cenami nawozów, które mogą zmusić rolników do ograniczonego nawożenia skutkującego gorszymi plonami, może w kolejnych miesiącach powodować trudności z odpowiednim zabezpieczeniem zapotrzebowania na pasze. Ponadto nie wiemy jakie będą warunki w kolejnych miesiącach, a jeżeli susza utrzyma się w większości rejonów, to będziemy mieli jeszcze większe problemy – mówi Maliszewska.

Ceny mleka i produktów mlecznych wzrosną

Zdaniem naszej rozmówczyni aktualnie nie ma podstaw do obaw w zakresie podaży artykułów mleczarskich, choć należy się liczyć z kolejnymi wzrostami cen tych produktów. Jak tłumaczy Maliszewska, obecna sytuacja w sektorze jest bardzo trudna, ponieważ, choć sektor jest przyzwyczajony do wzrostów kosztów produkcji, obecne podwyżki to istne szaleństwo.

– Branża zmaga się z gigantycznymi wzrostami cen m.in. gazu i energii elektrycznej. Rosną również ceny surowego mleka, choć pomimo bardzo wysokiej ceny za surowiec producenci mleka wskazują na brak opłacalności produkcji. Dodatkowo sieci handlowe cały czas wywierają presję na obniżanie cen, co jest niemożliwe, ponieważ za chwilę okaże się, że rolnicy i przetwórcy będą musieli dopłacać do produkcji, żeby sieć handlowa mogła zarobić na sprzedaży – stwierdza nasza rozmówczyni.

Polska produkuje coraz więcej mleka

Polska jest jednym z nielicznych państw charakteryzujących się rosnącą produkcją mleka surowego, choć wzrost ten jest niewielki, jak zaznacza Maliszewska dodając, że zgodnie z prognozami w tym roku powinien wynieść 1,5-1,7 proc. r/r.

– Na razie więc podaż surowca w Polsce zaspokaja popyt. Natomiast Polska Izba Mleka dostaje bardzo dużo zapytań o surowiec z różnych krajów Unii Europejskiej, ponieważ obecnie na europejskim rynku dominuje poszukiwanie surowca, a w większości państw UE produkcja mleka maleje – mówi Maliszewska. – Przed nami stoją ogromne wyzwania, z którymi musimy sobie poradzić, ponieważ w przeciwnym razie branża będzie miała poważne problemy. W zakresie podaży surowca jesteśmy na razie spokojni, choć spokój ten uzależniony jest do intensywności suszy. To czego z pewnością można się spodziewać w najbliższym czasie, to wzrost cen produktów mlecznych – podsumowuje.