„Idziemy w kierunku <<skansenizacji>> polskiej wsi i to jest ryzyko, którego należy uniknąć”, jak mówił Jerzy Plewa, ekspert z Team Europe, podczas debaty na 19. Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Podkreślił on również, że rolnicy gospodarujący na kilkudziesięciu hektarach powinni być „traktowani szczodrzej, a nie żeby ich kosztem odbywało się finasowanie małych rolników, którzy często nie uprawiają ziemi”.

Podczas 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej odbyła się debata z udziałem Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa, Henryka Kowalczyka, wicepremiera i ministra rolnictwa, Jerzego Plewy, eksperta z Team Europe w Polsce, Andrzeja Babuchowskiego, prezesa zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego oraz przedstawicieli ministerstw rolnictwa Unii Europejskiej.

Średnie gospodarstwa na piedestale?

Eksperci dyskutowali m.in. o tym jak skłonić młodych rolników do przejmowania gospodarstw i związania swojej przyszłości z rolnictwem. Podczas omawiania tego zagadnienia Jerzy Plewa podkreślił, że konieczne jest stwarzanie szans rozwoju i rozwinięcia pomocy finansowej dla średnich gospodarstw oraz skierowanie funduszy do rolników aktywnych.

– Rolnicy muszą widzieć możliwość utrzymania się z działalności rolnej. Kiedyś wystarczało 10-20 ha dla gospodarstwa rodzinnego, aby żyć godnie na wsi, jednak teraz te wielkości się zwiększają. W związku z tym wydaje mi się, że aby przyciągnąć rolników trzeba stwarzać większe szanse dla tych, którzy mają nie tylko kilkanaście, ale i kilkadziesiąt hektarów, by byli oni traktowani również szczodrzej, a nie żeby ich kosztem odbywało się finasowanie małych rolników, którzy często nie uprawiają ziemi. Gdybyśmy dobrze skierowali pomoc, tj. do rolników aktywnych, to na pewno byłoby większe zainteresowanie młodych, aby wiązać swoją przyszłość z wsią i rolnictwem – stwierdził Plewa.

Skansenizacja polskiej wsi?

Plewa zaznaczył również, że ważne jest tworzenie odpowiednich warunków na wsiach, dlatego tak ważne są modernizacje i inwestycje.

– Młodzi rolnicy interesują się nowymi technologiami, rolnictwem precyzyjnym, a nie ma wsparcia dla rolnictwa precyzyjnego w naszym programie, chociaż chcę powiedzieć, że komisarz bardzo mocno to promował – mówił Plewa. – Te środki można by rozdysponować inaczej, natomiast to co mnie zaskakuje to to, że przy takim podejściu idziemy w kierunku „skansenizacji” polskiej wsi i to jest ryzyko, którego należy uniknąć – dodał.

Do wypowiedzi tej odniósł się komisarz Wojciechowski, który zaznaczył, że stwierdzenie o „skansenizacji” jest „pewnym nadużyciem”.

– Realizujemy politykę, w której tworzeniu zrębów pan również uczestniczył. Sygnał, że trzeba wspierać małe i średnie gospodarstwa, i nie dopuścić do ich upadku, był jednoznaczny z KE, więc to, że je wspieramy i chcemy, by zostały one częścią tego systemu rolnego, wcale nie oznacza, że to jest coś przeciwko nowoczesności. Wręcz przeciwnie, utrzymanie tych gospodarstw jest bardzo ważne i to jest ogólny kierunek polityki europejskiej. Wszystkie kraje są zobowiązane do okazania w jaki sposób wspierają małe i średnie gospodarstwa i było to planowane od lat. Nie używajmy się słowa „skansenizacji”, ponieważ dyskredytuje ono WPR, która na taką dyskredytację nie zasłużyła, podobnie jak polski plan strategiczny – odpowiedział komisarz Wojciechowski.

