UE i Nowa Zelandia podpisały 9 lipca umowę o wolnym handlu (FTA), której celem jest zwiększenie handlu dwustronnego o 30 proc. w ciągu dekady. Wymiana handlowa ma obejmować m.in. produkty mleczarskie.

Umowa obniży o około 140 mln euro roczne cła dla firm z UE wysyłających towary do Nowej Zelandii od pierwszego roku wejścia w życie umowy. Bruksela szacuje, że roczny eksport UE może wzrosnąć nawet o 4,5 mld euro, podczas gdy inwestycje UE w Nowej Zelandii mogą wzrosnąć nawet o 80 proc.

Przełomowa umowa obejmuje również zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym poszanowanie paryskiego porozumienia klimatycznego i podstawowych praw pracowniczych.

Porozumienie handlowe UE i Nowej Zelandii

Zdaniem UE porozumienie stwarza nowe możliwości dla europejskich rolników i producentów żywności, biorąc jednocześnie pod uwagę interesy unijnych producentów wrażliwych produktów rolnych, takich jak niektóre produkty mleczne, mięso wołowe i baranie, etanol i kukurydza cukrowa.

Dla tych sektorów nie będzie liberalizacji handlu. Zamiast tego umowa zezwoli na import z Nowej Zelandii o zerowej lub niższej taryfie w ograniczonych ilościach, w ramach tak zwanych kontyngentów taryfowych.

Na mocy umowy 10 000 ton wysokiej jakości wołowiny karmionej trawą z Nowej Zelandii zostanie sprowadzone z obniżoną stawką celną w wysokości 7,5 proc. UE zezwoli również na bezcłowy import kontyngentu taryfowego w wysokości 38 000 ton mięsa baraniego.

Umowa obejmuje sprowadzenie 15 000 ton mleka w proszku z 20 proc. stawką celną, 25 000 ton sera i 3500 ton serwatki wysokobiałkowej bez cła. Zmniejszone zostanie również cło na ponad 35 tys. ton importu masła.

Ilości te będą stopniowo zwiększane w ciągu siedmiu lat od daty wejścia w życie umowy. Umowa handlowa przewiduje zniesienie ceł na unijny eksport wieprzowiny, serów, wina i wina musującego, czekolady, wyrobów cukierniczych i herbatników.

Umowa handlowa będzie chronić produkty UE z oznaczeniami geograficznymi (OG) oraz wykazem unijnych win i napojów spirytusowych.

Jak umowę ocenia Komisja Europejska?

Ta nowoczesna umowa o wolnym handlu stwarza duże możliwości dla naszych firm, naszych rolników i konsumentów po obu stronach. Dzięki bezprecedensowym zobowiązaniom społecznym i klimatycznym napędza sprawiedliwy i ekologiczny wzrost, wzmacniając jednocześnie bezpieczeństwo gospodarcze Europy powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej komentując podpisanie umowy.

Umowa zostanie przesłana do Parlamentu Europejskiego w celu uzyskania zgody. Po zakończeniu procesu ratyfikacji zarówno w UE, jak i w Nowej Zelandii umowa wchodzi w życie. Negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Nową Zelandią rozpoczęły się w czerwcu 2018 r.

Do marca 2022 r. odbyło się 12 rund negocjacyjnych, po których nastąpiły dyskusje prowadzące do zakończenia negocjacji 30 czerwca 2022 r., kiedy to ogłoszono porozumienie.