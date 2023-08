Sytuacja hodowców bydła mlecznego staje się coraz trudniejsza. System szacowania strat suszowych łączących ze sobą produkcję roślinną i zwierzęcą powoduje, że sektor hodowców jest właściwie wykluczony z pomocy.

Łukasz Buchajczyk ma 38 lat. Jest producentem pszenicy, rzepaku i hodowcą bydła mlecznego. Na chwilę obecną jego stado liczy 200 sztuk.

Czy ktokolwiek słucha hodowców bydła mlecznego?

Rolnicy stają przed bardzo trudnymi decyzjami. Coraz częściej słyszymy, że będą likwidować stada. W takiej sytuacji jest również Łukasz Buchajczyk, rolnik z województwa zachodniopomorskiego, który jest czynnie zaangażowany w walkę o rozdzielenie w systemie szacowania strat produkcji roślinnej od zwierzęcej.

Niestety, mimo pozytywnych sygnałów płynących z Brukseli polski rząd nie chce się ugiąć pod naciskami rolników. Czy stoimy przed całkowitą zapaścią sektora bydła mlecznego?

Komisja swoje, a rząd swoje

Farmer: Rozdzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej to jeden z Waszych podstawowych postulatów. Regularnie spotykacie się z ministrem, komisarze, a rozwiązania sytuacji nadal nie widać.

Łukasz Buchajczyk: Po naszym proteście ostrzegawczym minister Telus miał tydzień na ustalenie konkretów. Po tym tygodniu doszło do spotkania. Ale konkretów nadal brak. Rozmawiałem w tym czasie z komisarzem Wojciechowskim, który jasno powiedział, że rozdzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej w systemie szacowania strat suszowych nie leży w gestii Komisji Europejskiej, ale w gestii polskiego rządu. Komisarz mówi o tym głośno, oficjalnie, ale nasze ministerstwo upiera się, że musi mieć wszystko na piśmie. Tylko wszyscy wiemy, jak to wygląda w rzeczywistości. Rząd wyśle pismo, a przecież tam nikt nie czeka w blokach startowych, żeby na nie od razu odpisać. To wszystko potrwa, a my już naprawdę nie możemy czekać. Nikt nam nie uzna szkód wstecznie. Tym bardziej, że z tego co nam powiedziano pismo nie poszło do samego komisarza, tylko do jakiegoś dyrektora. To śmieszne jest po prostu. Nie ma żadnych konkretów, żadnych szczegółów. Za to wszyscy mamy już podcięte skrzydła jeśli chodzi o perspektywy i plany.

Zorganizowany przez Was protest odbył się w czasie żniw. To bardzo znaczące. Podczas pikiet zapowiadaliście, że jeśli po tygodniu nie będzie rozwiązań wyjdziecie na ulicę na większą skalę. Mówiliście o powrocie Zielonego Miasteczka w Szczecinie. Odpowiedzi jak widać nadal nie ma, co zatem z Waszymi planami strajkowymi?

Łukasz Buchajczyk: To bardzo trudny czas. Żniwa nie przebiegają normalnie. Najpierw mieliśmy suszę, teraz ciągle pada i utrudnia nam zbiory. W moim gospodarstwie staraliśmy się zawsze kończyć żniwa do 15 sierpnia. W tym roku dopiero je zaczynamy. Na całym Pomorzu sytuacja jest bardzo podobna. Strajk zapewne odsunie się w czasie, bo musimy zebrać to, co się uda, czego jeszcze nie wymłóciły nam deszcze. Ale nie zostawimy tak tego, bo już dzisiaj, przez suszę nie mamy paszy, a stawki jakie otrzymujemy za mleko są strasznie niskie. Zwłaszcza hodowcy, którzy w ogóle nie mają produkcji roślinnej postawieni są w bardzo trudnej sytuacji.

Redukcja pogłowia stanie się faktem

Czy obecna sytuacja doprowadzi do redukcji pogłowia bydła mlecznego?

Łukasz Buchajczyk: Myślę, że tak. Sami podjęliśmy taką decyzję. To nie jest tak, że obudziliśmy się dzisiaj rano i stwierdziliśmy, że potrzebujemy pomocy. Nauczeni doświadczeniami lat poprzednich rozmawiamy z ministerstwem od kwietnia. Naprawdę było dość czasu, żeby podjąć jakieś kroki mające na celu ochronę hodowców. Prosimy, mówimy, a to odbija się od ściany. Naciskamy, żeby rząd wprowadził nie tylko rozdzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej w systemie szacowania strat suszowych, ale żeby też uregulował rynek. Dlaczego w momencie, gdy my dostajemy za mleko 1,40 zł w sklepach to samo mleko kosztuje niemal 4 zł? W tym układzie każdy traci – i my jako producenci mleka, i konsumenci, którzy płacą za mleko cenę zupełnie nieadekwatną.

Skoro Komisja Europejska nie widzi problemu w rozdzieleniu produkcji roślinnej od zwierzęcej nad czym zastanawia się rząd?

Łukasz Buchajczyk: No właśnie tu jest problem. My już sami nie wiemy o co im chodzi. Chcą nas wykończyć? Komisarz jasno powiedział: to nie jest sprawa Komisji, państwa członkowskie samodzielnie ustalają takie rzeczy. No ale tak to już u nas jest. Ekoschematy też mamy skomplikowane na własne życzenie. W obecnej sytuacji, przy obowiązujących przepisach, hodowcy, w większości, nie będą mieli wykazanych żadnych strat. A to, że nie zebraliśmy w ogóle siana, które jest bazą pokarmową naszych zwierząt, to kogo to obchodzi? Nawet w momencie, gdy mam produkcję roślinną te starty są szacowane inaczej, mniej korzystnie dla mnie. Koniec końców nie dostanę żadnego wsparcia. A aplikacja suszowa ponoć świetnie działa i ministerstwo się chwali jaka to ona nie jest wydajna.

Minister nie powiedział nam w gruncie rzeczy nic. Żadnych konkretów. Jest wręcz obrażony za nasz protest. Mamy czekać. Tylko na co? Aż wszyscy zbankrutujemy? Aż umrzemy śmiercią głodową? My się domagamy nie tyle pieniędzy, co zmiany przepisów. Żebyśmy mogli liczyć na uczciwe szacowanie strat, żeby nasze ubezpieczenia faktycznie coś nam dawały. Bez tych zmian ubezpieczanie się nie ma większego sensu. Mówimy o tym od kwietnia, a dopiero teraz słyszymy, że minister się zastanowi. Proponowaliśmy dotowanie kosztów energii i gazu dla mleczarni, żeby mleko nie taniało. I co? Nadal cisza. Teraz może się nad tym zastanowią.

Dlaczego rząd działa przeciwko rolnikom? Chcą nas wykończyć?

Hodowcy skarżą się nie tylko na przepisy, ale też na niefunkcjonalność samej aplikacji suszowej.

Łukasz Buchajczyk: To jest kolejna bolączka. Jako hodowca nie mogę wejść do aplikacji, nie importują mi się dane. To po prostu nie działa. To wszystko wygląda tak, że rząd chce nas wziąć na przeczekanie. Bo nie ma już pieniędzy. A hodowla najwyżej upadnie. Mleko się zaimportuje. Jaki problem? Ale hodowcy im tego nie wybaczą.

Łukasz Buchajczyk, hodowca bydła mlecznego z Pomorza, fot. ŁB

Jak zatem rysuje się przyszłość pańskiego gospodarstwa?

Łukasz Buchajczyk: My, rodzinnie, już podjęliśmy decyzję o rezygnacji z hodowli mlecznej. Co dalej? Zastanawiamy się. Czy zostać tylko przy produkcji roślinnej? Czy może wejść w bydło mięsne? Ale mamy świadomość, że tu niewiele się zmieni – będziemy się zderzać z tymi samymi problemami. Ciągle wprowadza się nam dodatkowe ograniczenia. Duża część rolników zrezygnowała z produkcji i przeszła w programy rolno – środowiskowe, czyli z wyłączeniem kilku procent na rzecz TUZ-ów dla wariantów ptaszkowych i dostali dodatkową płatność za to. W dużej mierze są to rolnicy wydzierżawiający swoje łąki. Do pewnego czasu te programy były dwukośne. A od pewnego czasu, ni stąd, ni z owąd stały się programami jednokośnymi. Oznacza to, że dany właściciel jest zobowiązany do tylko jednego koszenia w sezonie. Przez jakiś czas był zakaz mulczowania, teraz mulczowanie znowu wprowadzono, jest duży bałagan. W pierwotnej wersji w te programy mogli wejść ci rolnicy, którzy mieli hodowlę. Dzisiaj ten przepis nie funkcjonuje. Zmiana na system jednokośny powoduje duże starty w ilości pozyskiwanej paszy. Jest to pozbawione sensu, bo nawet, gdy trawa urośnie nie wolno nam jej ruszyć. Hodowca nie może sobie pozwolić na takie działanie. To jest podejście tylko i wyłącznie dla tych, którzy nie są realnymi rolnikami tylko pobierają dopłaty. Stwarza to też duże utrudnienia dla hodowców, którzy na podstawie umów ustnych zbierają te łąki, ponieważ właściciel pobiera dopłaty do programu jednoskośnego hodowca nie ma możliwości zebrania trawy dwa razy do roku. Czym karmić te zwierzęta? Przy tych cenach nie da się kupić paszy, bo wiąże się to tylko i wyłącznie z kolejnymi stratami. A praca jest ciężka. Kto chciałby pracować za darmo? Kto chciałby tylko dokładać? Na wiele rzeczy, które funkcjonują u nas w przepisach Komisarz Wojciechowski łapie się za głowę i pyta jak to możliwe, bo to nie Komisja nam funduje takie utrudnienia, tylko nasz własny rząd. Dlaczego działają przeciwko rolnikom?