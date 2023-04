Dzieci, częściej niż dorośli, powinny spożywać ser żółty, ponieważ jest on bogaty w składniki odżywcze, które są ważne dla ich zdrowia i rozwoju, fot. Pixabay

Ser żółty jest jednym z najpopularniejszych produktów mlecznych na świecie. Jest bogatym źródłem białka, wapnia i innych składników odżywczych, które są niezbędne dla naszego zdrowia. Jednakże, przez wiele lat ser żółty był krytykowany ze względu zawartość tłuszczu i sodu, co budziło obawy dotyczące jego wpływu na zdrowie. Poniżej omówimy pozytywne właściwości sera żółtego oraz dowiemy się, dlaczego warto go spożywać.

Ser żółty powstaje, gdy połączmy ze sobą mleko, szczepy bakterii oraz podpuszczkę – enzym trawienny odpowiedzialny za krzepnięcie mleka.

Właściwości odżywcze sera żółtego

Jak podkreśla Polska Izba Mleka, ten produkt mleczny jest bogatym źródłem składników odżywczych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niewątpliwie stanowi on doskonałe źródło białka, wapnia, fosforu, witamin A, B2, B12 i K. W 100 gramach sera żółtego znajduje się około 25 gramów białka, co stanowi około 50 proc. dziennego zapotrzebowania dorosłego człowieka. Z kolei wapń zawarty w serze jest potrzebny, ponieważ pomaga w utrzymaniu mocnych kości i zębów. Wspiera on także pracę mięśni i układu nerwowego.

Mimo, iż ser żółty posiada wiele zalet, to warto jednak pamiętać, że spożywanie zbyt dużej ilości tego produktu może prowadzić do zwiększenia masy ciała i chorób sercowo-naczyniowych.

Ser żółty w diecie dziecka

Dzieci często wybierają ser żółty ze względu na jego konsystencję, smak oraz wygląd. Ser żółty jest zwykle miękki, kremowy oraz ma delikatny i słodkawy smak. Charakterystyczna struktura oraz jasnożółty kolor produktu przyciągają wzrok i sprawiają, że jest on również atrakcyjny wizualnie dla najmłodszych koneserów.

Dzieci, częściej niż dorośli, powinny spożywać ser żółty, ponieważ jest on bogaty w składniki odżywcze, które są ważne dla ich zdrowia i rozwoju, jak zaznacza PIM dodając, że ser żółty jest dobrym źródłem białka niezbędnego do wzrostu i regeneracji tkanek w organizmie dziecka, w tym mięśni, kości i skóry. Ponadto ser dostarcza najmłodszym wapń, będący budulcem zdrowych kości i zębów. Dla dzieci, które są na diecie wegetariańskiej, ser żółty może być również jednym z głównych źródeł witaminy B12. Ponadto produkt ten ma wszechstronne zastosowanie w kuchni. Możemy z niego przygotować nie tylko pyszne kanapki, ale i tosty, omlety, sałatki, a także wiele dań obiadowych.

