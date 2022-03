Czy Zielony Ład umożliwi rozwój zarówno małych jak i dużych gospodarstw mleczarskich?

Zielony Ład jest sferą sprzeczności, bo z jednej strony od większych gospodarstw oczekuje się wysokiego poziomu gospodarowania, pewnej pozycji w Europie, po czym zapomina się o nich i wpiera małe gospodarstwa - uważa Leszek Hądzlik, Prezydent PFHBiPM.

- W moim odczuciu miejsce jest dla każdego gospodarstwa, małego, dużego, czy ekologicznego, oczywiście po warunkiem, aby efektywnie ono gospodarowało. My znajdujemy drogę do tego poprzez edukację, szkolenia, dostarczanie instrumentów do zarządzania stadem i myślę, że ktoś, kto ma do tego dostęp i przede wszystkim potrafi z tego korzystać, na pewno sobie poradzi - uważa Leszek Hądzlik.