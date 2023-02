Czy zrównoważona produkcja nie zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu?

Jednym z czynników ryzyka zrównoważonej produkcji jest ograniczenie wydajności, fot. Ł.Ch.

Z takim pytaniem zwróciliśmy się do Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza ds. rolnictwa. Wstępem do takiej dyskusji powinna być odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę rozumiemy przez rolnictwo zrównoważone.

Wciąż nie mamy jednoznacznej definicji rolnictwa zrównoważonego, jednak można zakładać, że stanowi ona kompromis między wysoką produkcją, a jej wpływem na środowisko. Wiązać się to będzie z pewnością z pewnymi ograniczeniami w produkcji, których wdrażania już jesteśmy świadkami. Pytanie więc, czy rolnictwo w obliczu spadku produkcji dostarczy światu dostatecznej ilości żywności? - Ważne jest jaki rodzaj produkcji rolniczej się wspiera. Dla mnie zrównoważone rolnictwo to w dużej części polska hodowla bydła, dlatego, że są to głównie gospodarstwa oparte na własnych paszach, to nie są wielkie intensywne gospodarstwa, tylko tradycyjne gospodarstwa rolne i takie gospodarstwa trzeba wpierać – podkreślał Wojciechowski. Zdaniem Wojciechowskiego, zapisy które w krótkiej perspektywie zagrażały bezpieczeństwu żywnościowemu zostały zawieszone, bądź wycofane. Mowa tu m.in. obszarach nieprodukcyjnych, czy płodozmianie.

