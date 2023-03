Zrównoważone obecnie ma być wszystko. Równie popularna jest niskoemisyjność. Słowa te towarzyszą nam niemal każdego dnia, jednak co oznaczają w praktyce? Czym dokładnie jest zrównoważona, niskoemisyjna produkcja żywca wołowego?

– Zrównoważona produkcja to taka, która zachowuje równowagę między elementami biznesowymi i elementami związanymi m.in. z ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt. Musimy elementy te wypośrodkować – jak tłumaczył Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Nasz rozmówca zaznaczył także, że w Polsce podejmowanych jest wiele działań w ramach polityki zrównoważonej wołowiny.

– Nikt nas do tego nie zmusza. Chcemy, żeby nasza produkcja była zrównoważona, ponieważ widzimy w tym naszą przewagę konkurencyjną nad produkcją wołowiny w krajach Mercosuru czy w USA. To jest nasza szansa, ale i odpowiedź na oczekiwania konsumentów – podkreślił Zarzecki.

– Czy dużo pracy przed nami? I tak, i nie. Myślę, że już dużo zrobiliśmy w tej kwestii. Od trzech lat działa u nas w kraju platforma zrównoważonej wołowiny, gdzie prowadzimy dyskusje między hodowcami, producentami, zakładami i dużymi firmami zajmującymi się dystrybucją. Widzimy jak ten świat się zmienia, praktycznie z roku na rok, jakie są oczekiwania konsumentów i jak wychodzić im naprzeciw. Kto stoi w miejscu, ten cofa się w rozwoju – stwierdził Zarzecki.

Podkreślił, że Polska będąca liderem w zakresie dobrostanu, pragnie również zostać liderem w produkcji zrównoważonej wołowiny.

Dodał także, że krajowy plan strategiczny, z ekoschematem Rolnictwo węglowe oraz ekoschematem Dobrostan zwierząt, to „dobry punkt wyjścia do produkcji zrównoważonej”.

Zarzecki wspomniał o problemach z jakimi mierzy się polski sektor wołowiny. Są to m.in. brak stabilizacji, brak następców i spadająca liczba gospodarstw.

– Musimy przede wszystkim zapewnić stabilność produkcji, a tę mogą zagwarantować nam tylko następcy rolni. Dzisiaj jest to jeden z największych problemów, przed którymi stoi europejskie rolnictwo – mówił Zarzecki.

– W 2017 r. bydło utrzymywało 350 tys. gospodarstw, teraz jest to już 300 tys. Widać więc spadającą liczbę gospodarstw i nie wynika to z nieopłacalności. (…). Jest to problem braku następców i jednego dokumentu, który regulowałby tematy związane z rolnictwem – dodał.